Lennestadt: Ehepaar gewinnt 550.000 Euro bei Lotterie

Altenhundem. Durch ein Los der Postcode-Lotterie hat ein Ehepaar aus Altenhundem 550.000 Euro gewonnen. Insgesamt floss sogar 1,1 Mio. Euro nach Lennestadt.

Samstagmittag – nicht ganz High Noon, aber trotzdem Spannung pur. Gegen 12.30 Uhr standen etwa ein Dutzend Personen in roten Pullovern, mit Kamera, Mikrofonen, Blumen und einem großen Umschlag ausgestattet, vor dem Haus von Carsten und Ulrike O. in Altenhundem.

Dabei handelte es sich um das Team der Deutschen Postcode-Lotterie, das am Samstag nach Altenhundem gekommen war, um die Sieger des Monats September zu überraschen und ihnen den Gewinn zu überreichen. Dass etwas im Busch war, wusste Carsten O. Denn das Team hatte sich angemeldet. Aber die Gewinnsumme war zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar.

Die Spannung stieg, als der Umschlag geöffnet wurde und der Scheck mit der Zahl 550.000 herausgezogen wurde. Carsten O. konnte es kaum glauben. Er hatte 550.000 Euro gewonnen. „Unfassbar. Das ist irre und absurd. Für mich ist das erstmal eine total irreale Summe“, schüttelte der glückliche Gewinner den Kopf.

Pferd für die Kinder und ein Urlaub

Vor etwa einem Jahr habe er sich das Los der Postcode-Lotterie erworben. „Ich habe immer mal wieder kleine Preise gewonnen. Gerade im letzten Monat waren es zehn Euro“, erzählt Carsten O. Wenn er im Fernsehen Gewinnziehungen gesehen habe, dann habe er sicherlich oft davon geträumt, auch mal so einen Gewinn zu machen, aber nie ernsthaft daran geglaubt, dass das mal Realität werden würde.

Doch nun ist aus dem Traum Wirklichkeit geworden. 550.000 Euro gehören ihm. Was er damit macht? „Unseren beiden Kindern möchten wir gerne ein Pferd kaufen und vielleicht einen schönen Urlaub machen“, erzählt Carsten O. Und dann hat der 48-Jährige noch einen Wunsch, den er sich nun vielleicht erfüllen wird. „Mein Wunsch war es immer, den Motorradführerschein zu machen. Meine Frau war aber strikt dagegen. Erst wenn ich mal was gewinnen würde, könnte ich das vielleicht machen. Jetzt muss ich nochmal mit ihr über das Thema reden“, lachte Carsten O.

258 Gewinner auf dem Marktplatz versammelt

Doch das war noch nicht alles. Nach der Übergabe des Hauptgewinns ging es auf den Marktplatz. Dort warteten weitere glückliche Gewinner. Denn insgesamt gingen nicht „nur“ 550.000, sondern 1,1 Millionen Euro nach Lennestadt, die Sieger-Kommune des Monats September.

Alle Teilnehmer in der Postleitzahl 57368 gewannen einen Teil der Summe. Es gab 258 Gewinner. Sie erhielten 1632 Euro pro Los. Ein Teilnehmer konnte auch da immerhin fast 4800 Euro gewinnen. Denn, so erklärte Liza Fiedler, Pressesprecherin von Postcode-Lotterie in Düsseldorf: „Da man mit bis zu drei Losen an der Lotterie teilnehmen kann, konnte die Summe ebenfalls verdoppelt oder verdreifacht werden.“

Logisch, dass man am frühen Nachmittag jede Menge glückliche Gesichter auf dem Marktplatz sehen konnte. Zu den Siegern gehören aber nicht nur die Gewinner der Lotterie. „Unsere Lotterie setzt sich dank ihrer Teilnehmer deutschlandweit für Mensch und Natur ein. Von jedem Los gehen 30 Prozent an gemeinnützige Projekte in der Nähe der Teilnehmer“, berichtet Liza Fiedler. Ein Beirat unter Vorsitz von Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth entscheidet über die Auswahl der Projekte.