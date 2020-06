Lennestadt: Betrunkener Autofahrer flieht von zwei Unfällen

Die Polizei bringt den Halter eines Opel Vectra mit zwei Unfallfluchten in Lennestadt in Verbindung.

Lennestadt. Erst kracht er in Müllcontainer, dann fährt er in einen Vorgarten: Ein betrunkener Autofahrer hinterließ in Lennestadt eine Spur der Verwüstung.

Zwei Unfallfluchten in einer halben Stunde: Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Fronleichnamsmorgen in Lennestadt für Aufsehen gesorgt. Dabei war er erst im April und noch einmal im Mai wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen und hatten deshalb bereits seinen Führerschein verloren, berichtet die Polizei Olpe.

Gegen 6.15 Uhr wurden Anwohner der Grevenbrücker Straße in Germaniahütte durch einen lauten Knall geweckt. Sie meldeten der Polizei mehrere beschädigte Müllcontainer. Der Inhalt war auf der B 236 in Höhe eines Dentallabors auf der Fahrbahn verteilt. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden ein Kennzeichen, das zu einem grauen Opel Vectra gehörte. Die Unfallspuren deuteten darauf hin, dass ein Auto in Fahrtrichtung Altenhundem aus der dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den Müllcontainern zusammenprallte.

Blutprobe entnommen und Anzeigen geschrieben

Etwa 30 Minuten später wurde Opel Vectra ohne Kennzeichen nach einem Unfall in einem Vorgarten in der Saalhauser Straße in Gleierbrück gemeldet. Der Halter wurde stark alkoholisiert zu Hause angetroffen. Er gab die im Raum stehenden Straftaten zu.

Dem mutmaßlichen Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen eine Blutprobe entnommen. Strafanzeigen wegen mehrerer Delikte wurden vorgelegt. Das Auto wurde sichergestellt. Wegen des ersten Unfalls musste zudem die Feuerwehr Lennestadt ausrücken, um die Fahrbahn zu reinigen.