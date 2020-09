Lennestadt: B 55 ab Mittwoch bis November voll gesperrt

2019 wurde die B 55 zwischen Grevenbrück und Bonzel saniert. Jetzt kommt das Stück zwischen Bonzel und Bonzelerhammer an die Reihe.

Bonzelerhammer/Lennestadt. Die Verkehrsteilnehmer auf der B 55 bei Bonzel müssen sich auf Umleitungen einstellen.

Die Regionalniederlassung Südwestfalen informiert darüber, dass im Zuge der Bauarbeiten an der Bundesstraße B 55 die Straße zwischen Bonzel und Bonzelerhammer (Fa. Grosshaus) voll gesperrt wird, und zwar ab kommenden Mittwoch, 9. September, ca. 6 Uhr, die Vollsperrung soll ca. sechs bis sieben, also bis in den November rein dauern.

Neben dem Komplettausbau der B 55 bis in eine Tiefe von ca. 80 cm wird auch eine Wasserleitung neu verlegt. Bedingt durch diese Arbeiten ist eine Vollsperrung unvermeidbar, da der Schutz der Bauarbeiter aufgrund der geringen Breiten sonst nicht mehr gewährleistet ist. Der Vorteil der Vollsperrung ist, dass die Bauzeit deutlich verkürzt werden kann.

Umleitungsstrecken durch das Repetal sowie von Bilstein über die L 715 Hohe Bracht und die B 236 nach Grevenbrück und analog in Gegenrichtung sind ausgeschildert. Die Fa. Grosshaus in Bonzelerhammer ist über die B55 aus Richtung Bilstein jederzeit zu erreichen.