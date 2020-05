Lennestadt: Autofahrerin fährt über Stein und wird verletzt

Lennestadt. Auf der B 55 bei Lennestadt fuhr die Autofahrerin (20) über einen großen Stein, der auf der Straße lag. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Autounfall am Freitagnachmittag erlitt eine 20-Jährige Autofahrerin so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Gegen 17.05 Uhr befuhr die Fahrerin die B 55 aus Richtung Schwartmecke in Richtung Oedingen. Etwa in Höhe des Parkplatzes „Madonna der Straße“ fuhr sie über einen großen, auf der Fahrbahn liegenden Stein. Dadurch schlug ihr Fahrzeug hoch und die Airbags lösten aus. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Holzwegweiser.

Ein Rettungswagen brachte sie ins nächst gelegene Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1800 Euro.