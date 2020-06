Lennestadt: Autofahrer schon frühmorgens betrunken am Steuer

Ein Atemalkoholtest belegte den Verdacht der Polizei: Ein Autofahrer in Lennestadt war am Samstag schon frühmorgens betrunken.

Lennestadt. Schon um 8.50 Uhr saß ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Lennestadt am Samstag betrunken hinter dem Steuer. Die Polizei zog ihn aus dem Verkehr.

Unter Alkoholeinfluss ist am Samstag bereits um 8.50 Uhr in der Früh ein Autofahrer in Altenhundem von der Polizei erwischt worden. Der 29-Jährige wurde in der Hundemstraße kontrolliert, als die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellten, berichtet die Polizei Olpe.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, so dass der Autofahrer mit auf die Polizeiwache genommen wurde. Neben einem Bußgeld erwartet den Lennestädter nun auch ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.