Betrunken und ohne Führerschein ist ein 20-Jähriger in der Nacht zu Sonntag in Grevenbrück Auto gefahren. Die Polizei schrieb entsprechende Anzeigen, berichtete sie am Sonntagmorgen.

Der 20-Jährige war gegen 2.40 Uhr in der Ziegeleistraße angehalten und kontrolliert worden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.