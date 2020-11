Lennestadt: Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Die Polizei (hier ein Symbolbild) musste am späten Montagabend zu einem Unfall auf der B 517 ausrücken.

Lennestadt. Ein 23-Jähriger, der aus Altenhundem kam, verlor am Montag auf der B 517 die Kontrolle über sein Auto. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend ist ein 23-Jähriger verletzt worden. Er befuhr mit seinem Pkw die B 517 aus Altenhundem kommend in Fahrtrichtung Kirchhundem. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern.

Schlussendlich kollidierte sein Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und kam zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.