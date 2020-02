Lennard I. (Tillmann-Dömer) regiert im Rahrbachtal

Rahrbach. Der neue Prinz von Rahrbach ist Lennard I. (Tillmann-Dömer). Der 17-Jährige ist auch amtierender Jungschützenkönig.

Vier Stunden lang heizten die Narren der KG Rahrbach 2000 und ihre Gäste aus Attendorn, Rhode, Stachelau und Hofolpe dem begeisterten Publikum am Samstagabend bei der Prunksitzung im der proppenvollen Schützenhalle ein.

Gegen 19.20 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet, wer der neue Prinz von Rahrbach ist. Es ist Lennard I. (Tillmann-Dömer). Damit wurde der 17-Jährige innerhalb eines halben Jahres zum zweiten Mal zu einer Majestät von Rahrbach gekürt. Denn seit August ist er Jungschützenkönig.

Sprössling einer echten Narrenfamilie

Prinz Lennard I. ist in einer echten Karnevalsfamilie groß geworden. Vor 30 Jahren war sein Opa Paul Prinz von Rahrbach und 2004 „Ritter vom Rahrbacher Wald“. Lennards Vater Guido Dömer war 1992 Prinz und 2014 „Ritter vom Rahrbacher Wald“. Außerdem war Guido Dömer viele Jahre Vorsitzender der KG Rahrbach. Damit nicht genug: Oma Gerlinde wurde 2016 zur „Ritteuse“ ernannt. Mama Karina ist seit Jahren Trainerin der Flotten Bienchen der KG Rahrbach. Sie ist auch selbst auf der Bühne aktiv.

Auch als Tanzmajor aktiv

„Ich freue mich sehr, dass ich in dritter Generation die Tradition in der Familie als Karnevalsprinz fortführen darf“, sagte Prinz Lennard I. bei seiner Inthronisierung. Prinz Lennard i. ist selbst als Tanzmajor des Tanzpaares der KG Rahrbach seit Jahren auf den Bühnen im Kreis Olpe unterwegs. Auch am Samstag musste Lennard I. neben seinen Verpflichtungen als Prinz zusammen mit seiner Tanzpartnerin Joanna Schöpf das Tanzbein schwingen. Zu den Hobbys zählt neben dem Karneval der Fußball. Lennard I. ist Torwart der A-Jugend der JSG Drolshagen/Olpe/Rhode. Beruflich befindet sich Lennard I. zurzeit in der Ausbildung zum Finanzfachwirt. Zum „Ritter vom Rahrbacher Wald“ 2020 wurde der amtierende Schützenkaiser Stefan Tillmann ernannt. Er war hauptverantwortlich für die Anschaffung und den Bau der Elferratsbühne. Als Prinz Stefan I. regierte er 1997.

Tolles Programm

Die Aktiven brachten die Halle zum Beben. Von der KG Rahrbach demonstrierten die Flotten Bienchen, die Tanzmäuse, Thursday, Solomariechen Fabienne, Frauenpower und das Tanzpaar Joanna und Lennard ihr großes Können. Von der KG Attendorn traten die Biggesterne, die Roten Funken und „en twersen Lümmel“ auf. Für Stimmung sorgten auch die Prinzengarde Rhode, die „Printengarde Pink-Weiß“ vom Rhoder Carnevals Club, die Rotfunken aus Stachelau sowie Garden aus Hofolpe und Stachelau.