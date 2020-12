Lenhausen: Mercedes landet im Garten - Fahrer auf und davon

Lenhausen. Die Polizei in Finnentrop sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer und bittet um Mithilfe.

Die Polizei fahndet nach einem Unfallflüchtigen in Lenhausen und Umgebung. In der Nacht zum Dienstag, 8. Dezember, gegen 23.50 Uhr hörte eine Zeuge in der Westfalenstraße in Lenhausen einen lauten Knall und schaute aus dem Fenster: In seinem Garten entdeckte er einen Pkw, der rundherum beschädigt war und den Zaun zum Grundstück durchbrochen hatte. Ein Fahrer war nicht mehr vor Ort. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer bei einem Abbiegevorgang in die Lehmbergstraße, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abkam, den Holzzaun des Geschädigten durchbrach und auf dem Grundstück zum Stehen kam.

Fahrer auf und davon

Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und ließ den Pkw vor Ort zurück. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden an dem Zaun. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.