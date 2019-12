Wer an Heiligabend auf dem Weg nach Hause die Schranke auf dem Parkplatz Feuerteich passieren musste, hatte keine Wahl und musste nebenan erst am Automat bezahlen.

Parkdeck Lange Schlange am Automat ärgert Attendorner an Heiligabend

Attendorn. Wer die Christmette in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist besucht und seinen Wagen auf dem Feuerteich abgestellt hatte, brauchte später Geduld.

Wer an Heiligabend die feierliche Familien-Christmette in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist um 17 Uhr besucht und seinen Wagen zuvor auf dem Feuerteich abgestellt hatte, musste sich nach der Messe in Geduld üben. Das lag aber nicht am Krippenspiel, der Predigt von Vikar Sascha Heinrich oder an Organist Martin Nyqvist. Trotzdem dauerte es für einige bis zur weihnachtlichen Bescherung länger als gedacht.

Denn anders als die Menschen war der Kassenautomat am Feuerteich (noch) nicht im Feiertagsmodus. Wer an Heiligabend auf dem Weg nach Hause die Schranke passieren musste, hatte keine Wahl und musste nebenan erst am Automat bezahlen.

Dort hatte sich eine lange Schlange von Autofahrern gebildet, die nicht alle gut auf die Stadt Attendorn zu sprechen waren. Einige von ihnen hatten ihr Kleingeld vorher bei der Christmette in den Klingelbeutel geworfen und hofften inständig darauf, dass der Kassenautomat genug Wechselgeld gespeichert hatte. Nach einer guten Viertelstunde im Dauerregen löste sich die Schlange am Feuerteich auf und es konnten alle Gottesdienstbesucher nach Hause fahren.