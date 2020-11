Landrat Theo Melcher: „Habe keine Angst vor dem Impfstoff“

Nach 23 Jahren als Kreisdirektor ist Theo Melcher seit dem 1. November neuer Landrat des Kreises Olpe. Unserer Redaktion stand er kurz nach seinem Dienstantritt im Interview Rede und Antwort und erklärte unter anderem, was er wie anpacken will, welche Dinge ihm wichtig sind und wie er die Corona-Krise bewertet.

Frage: Zehn Tage Landrat. Haben Sie in Corona-Zeiten schon die Nase voll vom Posten des Chefs?

Theo Melcher: Nein. Ich freue mich auf das, was kommt, hatte mich auch beworben, weil ich ja wusste, was die Position mit sich bringt.

Andere Kinder wollen Baggerfahrer oder Fußballer werden. Da Landrat kaum Ihr Traumberuf gewesen sein dürfte, was war es dann?

Ich glaube, als Kind wollte ich immer Bauer werden. Das hatte sicher damit zu tun, dass ich familiär aus der Landwirtschaft komme. Was mich später beruflich gereizt hat, war die Position des Oberkreisdirektors. Den gibt es nicht mehr, dafür den hauptamtlichen Landrat.

Sie sind viele Jahre beim Kreis beschäftigt, was war oder ist die schwierigste Phase, die Flüchtlingswelle 2015 oder jetzt Corona?

Dass seinerzeit sehr viele Menschen in so kurzem Zeitraum zu uns gekommen sind, hat uns gefordert, aber bei weitem nicht so stark belastet wie jetzt die Corona-Situation.

Warum?

Weil wir seit März permanent vor administrativen Herausforderungen stehen, vor allem von jetzt auf gleich. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz, was Corona angeht, mit der Unterbrechung im Sommer, haben derzeit wieder rund 100 Mitarbeiter im Gesundheitsbereich im Einsatz. Das zeigt die personelle Dimension. Da sind Mitarbeiter aus dem Sozialamt eingebunden, aus dem Bauamt, aus dem Katasteramt, aus dem Personal- und Organisationsamt, aus dem Ordnungsamt, aus dem Umweltamt und natürlich aus dem Gesundheitsamt - konzentriert auf eine Aufgabe. So etwas hat es in der Geschichte der Kreisverwaltung Olpe nach dem Krieg noch nie gegeben.

Aktuell liegt der Kreis bei 62 ,Corona-Toten’, wobei niemand weiß, wie viele an oder mit Corona verstorben sind. Warum hat es ausgerechnet den Kreis Olpe so hart getroffen?

Die Frage wird sein: Hat es den Kreis Olpe tatsächlich überproportional getroffen im Vergleich zu anderen Kreisen? Was die Zahlen angeht, beispielsweise die aktuellen Inzidenzwerte im Vergleich zu unseren Nachbarn, ist das definitiv nicht der Fall. Tatsache ist, dass wir im Vergleich eine relativ hohe Zahl an sogenannten Corona-Toten haben. Ob aber die Sterblichkeit 2020 im Kreis Olpe im Vergleich mit anderen Kreisen überproportional hoch sein wird, wird sich Anfang 2021 herausstellen.

Zeichnet schon eine Tendenz ab?

Die bis September vorliegenden Zahlen lassen keine überproportional höhere Sterblichkeit als bei den Nachbarkreisen erkennen.

Glauben Sie, dass die ,zweite Welle’ gebrochen ist, und geben die Zahlen das her?

Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt von einer zweiten Welle sprechen kann. Das Virus war und ist immer da, die Zahlen sind im Sommer nur etwas heruntergegangen, weil wir uns mehr draußen aufgehalten haben. Ich will nicht von Wellen sprechen, sondern von einer Belastung, die uns alle an die Grenzen des Leistbaren führt.

Oder ist es eher eine herbeigetestete Welle?

Natürlich wird mehr getestet als zu Beginn der Pandemie. Aber auch im Frühjahr haben wir schon sehr viel getestet. Ob die neue Welle, wenn man denn den Begriff gebrauchen will, gebrochen ist, das wird man erst in den nächsten Tagen feststellen. Es geht ja um die Frage, ob sich die Maßnahmen des zweiten Lockdown bewähren. Ich hoffe, dass die Kurve deutlich runtergeht und wir, gemeinsam mit dem Impfstoff, in eine andere Normalität zurückkommen.

Apropos Impfen - werden Sie sich impfen lassen?

Auf jeden Fall. Ich lasse mich schon seit Jahren regelmäßig gegen Grippe impfen.

Aber der Corona-Impfstoff ist weniger erprobt. Keine Angst?

Das mag sein, aber ich habe großes Vertrauen in die Zulassung von Impfstoffen. Schon, um andere zu schützen, werde ich das tun. Aber das muss jeder für sich entscheiden.

Halten Sie eine Impfpflicht für sinnvoll?

Ich appelliere lieber an den gesunden Menschenverstand und die Verantwortung aller, insbesondere, wenn es um den Schutz von Personen geht, die sich nicht schützen können. Ich habe keine Angst vor dem Impfstoff.

Corona ausgenommen, welches sind für Sie die dicksten Brocken als Landrat in den nächsten fünf Jahren?

Die Mobilität und insbesondere der ÖPNV stehen oben auf meiner Liste. Die Fragen sind: Was wollen wir an Verkehrsbedürfnissen befriedigen? Welchen ÖPNV brauchen die Menschen, welchen wollen sie? Wie kann er finanziert werden?

Hauptkritikpunkt am ÖPNV ist oft, dass er zu teuer ist. Können Sie sich einen kostenlosen ÖPNV im Kreis Olpe vorstellen?

Wir brauchen jedenfalls einen attraktiven ÖPNV, und das hat auch etwas mit dem Preis zu tun.

Sie sind also nicht strikt dagegen?

Nein, strikt bin ich bei diesen Fragen gegen gar nichts. Ich glaube, dass wir den sich verändernden Verkehrsbedürfnissen Rechnung tragen müssen. Das heißt: Welche Taktungen sind machbar, welche bezahlbar? Wenn ein ÖPNV attraktiv sein soll, muss er für die Nutzer bezahlbar und leistungsfähig sein. Angebote mit einer Zwei-Stunden-Taktung sind nicht attraktiv. Das ist eine Aufgabe für mehrere Jahre. Und das müssen und können wir nur mit den Städten und Gemeinden tun.

Alternative E-Auto: Wäre das auch für Sie privat etwas?

Da sollten wir keine Symbolpolitik machen, man muss erst wissen, ob die Öko-Bilanz eines E-Autos wirklich besser ist als die des Diesel oder Benziners. Ich selbst habe zurzeit noch einen Diesel. Ob das E-Auto auf Dauer das Non-Plus-Ultra sein wird, weiß ich nicht. Ich vertraue da auf unsere Ingenieure. Wir sind erst am Beginn einer Entwicklung.

Wie stehen Sie zum Thema Klimaschutz?

Das geht uns alle an. Auch die Kreisverwaltung muss sich dem Thema stellen. Ich habe den Plan, prüfen zu lassen, wo es sinnvoll und möglich ist, auf den Dächern der kreiseigenen Gebäude Photovoltaik einzusetzen. Grundsatz: So viel, wie möglich und wirtschaftlich sinnvoll. Ich gehe davon aus, dass sich die Politik bereits Anfang des nächsten Jahres damit beschäftigen wird.

Grüner

Der Grüne Landrat?

Man könnte den Verdacht haben: Hoppla, da kommt der grüne Landrat?

Als Christdemokrat ist man der Schöpfung verpflichtet. Und ich komme ja aus der Land- und Forstwirtschaft. Und die Nachhaltigkeit ist in der Forstwirtschaft erfunden worden.

Sie sind 60, Hand aufs Herz, wird es bei einer Wahlperiode als Landrat bleiben?

Ich habe so viel Spaß an dem Job in dieser Verwaltung, die Entscheidung treffe ich dann, wenn es an der Zeit ist. Ich bin noch jung, fühle mich fit und arbeite gerne.

Wie stark wird der wirtschaftliche Einbruch im nächsten Jahr den Kreis Olpe treffen?

Ich glaube, dass Corona in manchen Industriezweigen den Rückgang nur beschleunigt hat. Wir sehen eine Veränderung im Automotive-Bereich, wir wissen nicht, wie sich die Nachfrage nach welchen Autos wie schnell entwickelt. Der Abschwung ist erheblich, aber ich habe den Eindruck, dass es langsam wieder hoch geht: Die Prognosen für 2021 sind schon wieder besser.

Es hat sich in den vergangenen Jahren eine Art ,Kreisumlagen-Theater’ verstetigt. Haben Sie ein Gegenrezept?

Aus Sicht der Städte und Gemeinden greifen wir in deren Kassen. Für die Sichtweise habe ich Verständnis. Aber der Kreishaushalt ist stark von Soziallasten geprägt. Daran können wir nichts ändern. Oft wird gesagt, an der Personalstärke könnten wir ansetzen, aber Belastungsgrenzen sollten nicht ignoriert werden. Vielleicht hilft die Digitalisierung. An Kritik für den Kreishaushalt wird es auch während meiner Amtsperiode nicht mangeln.

Könnte eine grundlegende Verwaltungsreform die Lösung sein: Starke Kreise, Wegfall der Bezirksregierungen und Landschaftsverbände?

Es wundert nicht, dass ich als Landrat für starke Kreise gern in die Bütt gehe. Die Diskussion wird seit Jahrzehnten immer mal wieder geführt. Aber alle müssen sich darüber im Klaren sein: Verwaltungseinheiten sind kein Selbstzweck, sondern sie lösen Probleme und erbringen Leistungen, die von der Gesellschaft erwartet werden. Es herrscht ein riesiges Anspruchsdenken. Der Staat soll alles richten. Von der Wiege bis zur Bahre. Dafür ist verwaltendes Personal unverzichtbar.

Gab und gibt es Alternativen zu den Lockdowns?

Man kann alles hinterfragen. Ich habe sehr viel Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen. Da ist niemand in Berlin oder Düsseldorf, der leichtfertig solch gravierende Maßnahmen beschließt. Diese Leute haben Maßnahmen getroffen, die aus meiner Sicht erfolgreich waren. Ob die jetzigen Erfolg haben werden, wird die Zukunft zeigen. Unsere Gesellschaftsordnung basiert auf Vertrauen in unsere Institutionen, und ich habe dieses Vertrauen. Bei aller Kritik, die verständlich ist, bin ich der Auffassung, man hat im Großen und Ganzen richtig gehandelt.

War es richtig, die Gastronomie jetzt noch einmal zu schließen?

Tatsache ist, dass in der Gastronomie viel investiert worden ist, um Hygienevorschriften umzusetzen. Und Tatsache ist auch, dass Infektionen gerade bei privaten Treffen entstanden sind und entstehen. Hier gibt es keine Hygienekonzepte und erst recht niemanden, der auf Abstände achtet. Prämisse der Maßnahmen war allerdings, Kontakte möglichst zu reduzieren. Das trifft dann leider auch die, die alles richtig gemacht haben. Dies hat nicht nur die Gastronomie getroffen, sondern auch Kultur und Sport, beispielsweise die Fitnessstudios.

Haben Sie für 2021 schon ihren Urlaub gebucht?

Nein. Ich habe mir noch gar keine Gedanken für 2021 gemacht, was mich selbst angeht.

Steckbrief

Theo Melcher ist 60 Jahre alt, lebt in Fretter, ist dort geboren und aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach dem Abitur am Gymnasium der Stadt Lennestadt studierte er Jura in Bonn, seit 1990 ist er beim Kreis Olpe.

Zunächst als Justitiar, dann als Leiter des Umweltamtes, seit 1997 als Kreisdirektor.

Hobbys: Wandern und Doppelkopf .