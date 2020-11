L 539: Langholztransporter bleibt kurz vor Heggen liegen

Ein Langholztransporter hat auf der L 539 im Abzweig nach Dünschede ein kleines Verkehrschaos am Dienstagnachmittag verursacht.

Finnentrop. Verkehrschaos am Dienstagnachmittag auf der Landstraße 539 kurz vor Heggen. Ein Lkw ist liegen geblieben, das Holz wird umgeladen.

Ein Langholztransporter hat am Dienstagnachmittag ein Verkehrschaos auf der L 539 kurz vor der Ortseinfahrt Heggen verursacht. Der Lkw blieb unmittelbar im Kreuzungsbereich zur K 7 in Fahrtrichtung Heggen liegen und blockierte den Verkehr, der nur schwerlich vorbeikam. Es kam zu langen Rückstaus in Fahrtrichtung Attendorn, Finnentrop und Dünschede.

Laut Informationen unserer Redaktion musste das Holz auf einen anderen Lkw umgeladen werden. Die Polizei war laut Pressesprecher Michael Klein aber nicht involviert.