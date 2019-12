Finnentrop. Los geht es mit der Tanzshow „Don’t stop the music“ am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr in der Schützenhalle in Heggen. Wir liefern den Überblick.

Kulturgemeinde Finnentrop startet in ihre zweite Halbzeit

Kurz nach dem Jahreswechsel geht es weiter und die Kulturgemeinde Finnentrop startet in die zweite Hälfte ihrer laufenden Saison 2019/20.

Tanzshow

Los geht es mit der Tanzshow „Don’t stop the music“ am Mittwoch, 15. Januar, um 20 Uhr in der Schützenhalle in Heggen. Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinen sich zu einer Show, die durch die Entwicklung des Tanzes leiten wird und magische Momente wieder aufleben lässt. Berühmte Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson, bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga werden hier vereint. Karten gibt es für 20 Euro. Die Veranstaltung ist eine Exklusiv-Veranstaltung der Sparkasse Mitten im Sauerland.

Eine Retrospektive

Weiter geht es am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr mit der Eröffnung „Eine Retrospektive“ zur Ausstellung des Künstlers Benno Heimes. Der Finnentroper Kunstmaler verstarb zwar im Mai 2018, unvergessen sind jedoch seine Werke. Die Kulturgemeinde Finnentrop widmet ihm daher diese Ausstellung. Neben Zeichnungen, Stillleben und Portraits in Kohle und Öl, wird ein kleiner Schwerpunkt auch auf den Aquarellen seiner blühenden Edelrosen liegen, die er Zeit seines Lebens gezogen und gehegt hat sowie auf Arbeiten, die nie zuvor öffentlich präsentiert worden sind. Die Werke werden bis zum 30. Januar im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

Comedy-Show

Am Donnerstag, 30. Januar, findet um 18 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung im Duarphius Ostentrop statt. Im Anschluss um 20 Uhr tritt Jacqueline Feldmann mit ihrer Comedy-Show „Plötzlich Zukunft! – Konnt’ ja keiner wissen…“ auf. Die gebürtige Plettenbergerin, die heute in Köln lebt, tritt regelmäßig im Fernsehen beim Comedy Club, NightWash oder ähnlichen Formaten auf. Bei 1LIVE war sie zudem mit „2 girls 1 chat“ zu hören. Ihr aktuelles Stück ist eine lustige Liebeserklärung an das „normale“ Leben, an verrückte Ängste der Jugend und deren Eltern, sowie der Versuch, „YouTube-Star“ als echten Beruf zu betrachten. Natürlich widmet sich Jacqueline Feldmann in ihrem nunmehr zweiten Solo-Programm auch anderen Themen – und dies mit viel Sympathie, großer Präsenz und voller Energie. Karten gibt es zum Preis von 20 Euro.

Künstler am Klavier

Bei der darauffolgenden Veranstaltung geht es dann musikalisch weiter. Im Rahmen der „Best of NRW“-Reihe gastiert der Pianist Knut Hanßen am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Rathaus. Der junge Musiker, der Klavierkonzerte mit dem Flora Sinfonie Orchester, der Philharmonie Südwestfalen, dem TfN-Orchester Hildesheim, den Münchenern Symphonikern sowie dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra spielt, führt Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Modest Mussorgsky auf. Das Konzert findet mit Unterstützung der Eibach Stiftung statt. Karten kosten 10 Euro.

Komödie

Die Komödie „Diese Nacht oder nie“ wird am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr in der Schützenhalle in Heggen zu sehen sein. In dem Stück von Laurent Ruquier werden die bekannten Schauspieler Isabell Varell und Heiko Ruprecht zu sehen sein. Der Autor geht in dieser schwungvollen Komödie den Frage nach: Kann es eine platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau geben? Muss die Liebe der Freundschaft immer in die Parade fahren? Karten gibt es für 16 Euro.

Sektkellerei in Wiesbaden

Als letzte Veranstaltung wird am Samstag, 25. April, eine Tagesfahrt nach Wiesbaden zum Thema „Bierregion besucht Sektkellerei“ angeboten. Der Bus macht sich um 7.30 Uhr ab dem Bahnhof Finnentrop auf den Weg nach Wiesbaden. Dort an lernen die Mitreisenden Wiesbaden und dessen Sehenswürdigkeiten kennen. Der frühe Nachmittag steht zur freien Verfügung. Um 15.30 Uhr wird eine Führung durch die Sektkellerei Henkell angeboten.