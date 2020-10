Kulturbahnhof Grevenbrück: „Es geht in eine gute Richtung“

Grevenbrück. Die neue Dauerausstellung im Grevenbrücker Bahnhof ist eröffnet. Bürgermeister Hundt ist überzeugt, dass das Konzept vom Kulturbahnhof aufgeht.

„Der Zug erreicht nach einer langen Reise den Zielbahnhof“, so begrüßte Bürgermeister Stefan Hundt am Freitagabend die Gäste vor dem Bahnhofsgebäude Grevenbück. In Zeiten von Corona natürlich auf Abstand bedacht. Das Stadtoberhaupt, das damit in die letzte Woche seiner Amtszeit ging, freute sich besonders zum Abschluss seiner Legislaturperiode die neue Dauerausstellung „Fahrt Richtung Zukunft. Die Ruhr-Sieg-Strecke und Wandel der Mobilität“ im Kulturbahnhof Grevenbrück zu eröffnen.

Nach umfassenden Sanierungsarbeiten des historischen Bahnhofgebäudes bis 2013, die Stefan Hundt bei seiner Begrüßung nochmals Revue passieren ließ, wird nun die Dauerausstellung rund um das Thema „Mobilität“ im Raum Lennestadt ein weiteres Highlight in dem historischen Bahnhofsgebäude sein. Im Zentrum stehen neben der Geschichte der Ruhr-Sieg-Strecke die Herausforderungen aktueller und zukünftiger Belange des öffentlichen Nahverkehrs.

Hoher digitaler Anteil und interaktive Videoinstallation

Christina Steuer (Mitte) erklärte bei einer Führung die einzelnen digitalen Elemente der Ausstellung. Foto: Barbara Sander-Graetz

Neben historischen Exponaten, die über die prägende Wirkung der Eisenbahn auf Sieger- und Sauerland im 19. und 20. Jahrhundert erzählen, hat die Ausstellung einen hohen digitalen Anteil, der zum Reflektieren des eigenen Mobilitätsverhaltens anregen soll. Eine interaktive Videoinstallation rundet das Angebot ab.

Hundt bedankte sich besonders bei den Historikerinnen Dr. Katharina Hülscher und Christina Steuer vom Team der „Geschichtsmanufaktur“ aus Dortmund, die das Projekt mit Hilfe der Stadt Lennestadt umgesetzt haben. Zusammen mit den Partnern „please don`t touch“ (Szenografie gemeinsame Projektleitung), ynt studio (Programmierung und Gestaltungen der Medienstationen), Daniel Hengst und David Wesemann (interaktive Videoinstallation) sowie der Tischlerei Hellekes (Schreinerarbeiten, Möbelbau) ist so über drei Etagen eine Dauerausstellung mit vielen Facetten ermöglicht worden.

„Wir haben 2003 das Gebäude für einen Euro von der Deutschen Bahn kaufen müssen. Es war in einem miserablen Zustand. Wir haben das Gebäude, um es erhalten zu können, in den Rohbauzustand zurück versetzt“, so Hundt. „Heute, nachdem rund drei Millionen Euro investiert worden sind, haben wir neben dem EssBahnhof einen Kulturort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Feierlichkeiten geschaffen, der in Fahrtrichtung Zukunft geht. Dafür haben wir einiges auf die Gleise gelegt und auch wenn in der kommenden Woche der Lokführer wechselt, geht es in eine gute Richtung.“