Kulinarische Wanderung Olpe: Das ist das Konzept für 2020

Olpe. Die Kulinarische Wanderung findet 2020 nicht in gewohnter Form statt. Der Stadtmarketingverein Olpe Aktiv hat eine Alternative geplant.

„In diesem Jahr ist nichts, wie wir es kennen. Das betrifft ganz besonders unser gesellschaftliches und kulturelles Leben. Vieles kann nicht stattfinden. Doch unser Motto ist „Was möglich ist, möglich machen“. Das Team überdenkt und überarbeitet derzeit sämtliche Konzepte und stellt alles auf den Prüfstand. Und wir freuen uns besonders, wenn daraus dann eine coronataugliche Aktion oder Veranstaltung entsteht“, erklärt der Erste Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e.V., Peter Enders.

Die Kulinarische Wanderung ist eine besondere Herausforderung. Im letzten Jahr wanderten noch knapp 450 Schlemmerfreunde durch die Olper Landschaften und ließen sich an unterwegs an vier kulinarischen Stationen verwöhnen. Als krönenden Abschluss gab es die „Küchenparty“ mit vier verschiedenen Desserts, Wein und guter Musik auf dem Gelände der Kornbrennerei Kemper in der Felmicke.

Logistische Herausforderung

An eine solche Veranstaltung ist nun zur Zeit der Covid-19-Pandemie kaum zu denken. Hohe Auflagen für den Hygiene- und Infektionsschutz stellen eine zu große logistische Herausforderung für die vier erfahrenen Gastronomen von Kochs Hotel, Hetzels Hotelchen, der Ristorante L’Isoletta und des Restaurants see:sicht dar. Doch an erster Stelle steht für Hermann Koch, Rudi Hetzel, Mario Girardi und Jürgen Laarmann die Gesundheit und damit einhergehend die Frage „Was können und möchten wir verantworten?“.

Das Ergebnis aus zahlreichen Gesprächen ist die klare Botschaft: Die Kulinarische Wanderung findet 2020 nicht in gewohnter Form statt. Wichtig ist es dem Team aber, allen, die den 13. September schon fest mit Freunden und Familie im Kalender als „Kulinarische Wanderung“ markiert haben, einen kleinen Trost zu schenken.

Und so findet nun am 13. September die „Individuelle Kulinarische Wanderung“ statt.

Vier Gutscheine

Die Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e.V. wird an dem Sonntagvormittag, den Wanderbegeisterten die Streckenführung für die eigentlich geplante kulinarische Wanderung dieses Jahres aushändigen. Gegen einen Obolus von 15,00 Euro erhalten sie ein kleines Lunch-Paket, in dem sie insgesamt vier kleine Köstlichkeiten der vier Gastronomen finden. Außerdem findet man eine Losnummer, mit der man automatisch an der Verlosung von insgesamt vier Gutscheinen im Wert von 50 Euro für je eines der teilnehmenden Restaurants in Olpe teilnimmt.

Die ca. 14 Kilometer lange Wanderung beginnt mitten in Olpe am Marktplatz und führt längst das Mutterhaus, entlang des Waldweges „Grenzenlos“, über Günsen nach Rhonard und längst das „Kreuzglöckchen“, durch den Naturpark Sauerland-Rothaargebirge wieder nach Olpe.

„Ein klarer Vorteil der individuellen kulinarischen Wanderung ist, dass die Wanderer die Strecke individuell anpassen können. Sollte sie ohne die ausgiebigen Pausen an kulinarischen Stationen zu lang sein, können sie die Strecke für sich persönlich ändern. Vielleicht liegt ihr Zuhause ja sogar an der Strecke?“, motiviert Klarissa Hoffmann zur Teilnahme.