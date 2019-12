Krombacher Riesenflasche für BIGGEsang

Was für ein Jubel: Die Gemischten Stimmen BIGGEsang haben es geschafft. Sie triumphierten am Freitag Abend beim WDR-Gesangs-Wettbewerb „Bester Chor des Westens“. Der grandiose Sieg musste natürlich gebührend gefeiert werden. Nach der Siegerehrung gab es in Köln noch eine After-Show-Party und dann ging es auf die Heimreise in den Kreis Olpe. Auch in der Nacht auf Samstag ging es noch hoch her, zuletzt im Pfarrheim in Elben.

Die Gemischten Stimmen BIGGEsang hatten allen Grund zum Feiern. In der Krombacher Braustube konnten die Sängerinnen und Sänger so richtig abfeiern. Foto: Michael Meckel / WP

Am Samstagabend folgte dann eine ganz große Feier bei der Krombacher Brauerei.„Toll, dass das relativ kurzfristig geklappt hat. Eigentlich war für Freitag unsere Weihnachtsfeier geplant. Aber die fiel ja aus bekannten Gründen aus. Jetzt holen wir die Feier hier nach“, lachte Chorleiter Volker Arns.

Umfangreiche Proben

Und das hatten sich die fast 50 Sängerinnen und Sängerinnen von BIGGEsang verdient. „Ich bin explodiert, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Mit dem Sieg sind wir alle für die harte Arbeit in den letzten Wochen belohnt worden. In den letzten zwei Wochen haben wir jeden Abend geprobt. Viele haben sich für den Erfolg des Chors Urlaub genommen. Ich glaube, die Sängerinnen und Sänger haben mich in den vergangenen Wochen öfter gesehen, als ihre Ehepartner“, sagte Dirigent Arns.

Kreis Olpe Der Chor BIGGEsang 46 Sängerinnen und Sänger und ein Dirigent: Stadt Olpe: Jana Böcker, Jutta Clemens, Karin Feldmann, Rita Fröhling-Acher, Ilka Hofacker, Christiane Hunold, Susanne Kinkel, Marion Van der Wielen, Anja Hütte, Tanja de Ryck, Monika Huckestein, Simone Huperz, Jennifer Hütte, Kerstin Spieren, Angelika Heuel, Rainer Löcker, Gerhard Schulte, Andreas Feldmann, Thomas Wacker, Dieter Schulte, Moritz Schönauer. Gemeinde Wenden: Volker Arns (Chorleiter), Verena Arns, Carina Klein, Martina Stracke, Gaby Clemens, Bianca Clemens, Christina Maiworm, Matthias Grünewald, Peter Kratzel, Bernd Sieler, Bernd Clemens, Florian Stracke, Guido Schulze, Joshua Köhler. Stadt Drolshagen: Alex Straser, Stefanie Bock, Gemeinde Kirchhundem: Michael Bette Kreis Siegen: Jürgen Müller, Rainer Müller, Klaus Krämer, Klaus-Rüdiger Limper, Uwe Häbel, Madeleine Schäfer, Catalina Uloth, Birgit Katz, Nicole Krämer.

Und weiter: „Das Besondere gegenüber den ersten Runden war, dass wir zwei Stücke vorbereiten mussten. Ein „weltliches“ Lied für den ersten Durchgang und dann ein Weihnachtslied. Damit alles saß, musste auch so viel geprobt werden.“

„So soll es bleiben“

Mit dem Hit „So soll es bleiben“ ging es als erster Finalteilnehmer auf die Bühne, möglicherweise ein Nachteil. Danach seien auch die ersten beiden „minimalen Kritikpunkte“ der Jury gekommen. „Da fragt man sich schon, ob es wohl gereicht hat? Und dann begann das lange Warten auf die Ergebnisse. Das war das Schlimmste“, beschreibt Arns die Gefühlslage des Chores.

Im Finale der besten Drei durfte BIGGEsang sein Weihnachtslied „Wenn du daran glaubst“ vortragen. Und diesmal ging der Chor als letzter auf die Bühne, und der Vortrag gelang wunderbar. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, brachen alle Dämme. Arns: „Die ganze Anspannung war weg. In dem Moment habe ich mich pudelwohl gefühlt. Vorher war die Nervosität doch sehr groß.“ Der Sieg sei Werbung für die ganze Region: „Ich glaube, wir haben alle um die 200 E-Mails und WhatApps sowie Glückwünsche per Facebook bekommen. Wir haben den Nerv unserer Fans getroffen.“

Vor Freude geheult

Auch Bianka Clemens, 2. Vorsitzende von BIGGEsang, war aus dem Häuschen. „Das ist der Wahnsinn. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, habe ich erstmal mit unserer Vorsitzenden Marion van der Wielen getanzt. Besonders freut es mich, dass wir von allen so toll unterstützt wurden. Und dass sich alle mit uns mitfreuen. Das zeigen die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben.

Die Gemischten Stimmen BIGGEsang in Feierlaune. Foto: Michael Meckel / WP

Und auch Marion van der Wielen strahlte am Samstag über das ganze Gesicht: „Das ist Euphorie, Stolz und Freude pur. Ich war so glücklich, dass wir unser Weihnachtslied singen durften. Denn das Lied ist einfach so schön. Als das Endergebnis bekannt gegeben wurde, habe ich vor Freude geheult.“

Aufmerksamkeit von allen Seiten

Auch die übrigen Sängerinnen und Sänger waren begeistert. Zum Beispiel Reiner Löcker: „Das Ganze ist tatsächlich nur schwer in Worte zu fassen. Am Freitag war wohl der emotionale Höhepunkt. Ein unvergessliches Erlebnis, mit diesem tollen Chor auf der Bühne zu stehen und dann noch den Titel zu holen. Phänomenal. Dazu die Aufmerksamkeit, die man plötzlich von allen Seiten erfährt, die vielen positiven Nachrichten, die man bekommen hat. Es war genau das, was wir erreichen wollten, das Publikum berühren und Werbung für den Chorgesang, aber auch für unsere Heimat machen. Ich bin stolz, bei BIGGEsang dabei sein zu dürfen.“

Riesenflasche Pils

Zu den Gratulanten in der Krombacher Brauerei gehörte Olpes stellvertretender Bürgermeister Markus Bröcher: „Normalerweise sitze ich freitagabends vor dem Fernseher und schaue mir einen Krimi an. Aber was Ihr gezeigt habt, war noch mehr als ein Krimi.“ Unter dem Applaus der Sängerinnen und Sänger fügte er hinzu: „Auch ich habe natürlich mit abgestimmt. Und ich möchte im Moment nicht an meine nächste Telekom-Rechnung denken.“ Bröcher war nicht mit leeren Händen nach Krombach gekommen. Für Chorleiter Volker Arns gab es einen Blumenstrauß und für die Vorsitzende Marion van der Wielen ein „Flachgeschenk“.

Und dann gab es am Samstag noch eine zweite „Siegestrophäe“ für BIGGEsang. Thomas Rullich von der Krombacher Brauerei überreichte der Vorsitzenden Marion van der Wielen eine Riesenflasche Pils mit der Aufschrift „Bester Chor des Westens“.