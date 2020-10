Kreisverkehr Martinstraße Olpe: Sperrung verzögert sich

Olpe. Die Bauarbeiten rund um den Kreisverkehr in der Martinstraße in Olpe verzögern sich. Abschluss erst Anfang kommender Woche möglich.

Die geplante Deckensanierung des zwanzig Jahre alten Kreisverkehrsplatzes Martinstraße/Pannenklöpperstraße wurde im Zuge der Baumaßnahme „Straßenerneuerung Pannenklöpperstraße“ am Montag, 12. Oktober, unter Vollsperrung gestartet. Die Asphaltarbeiten am Kreisverkehrsplatz verlaufen planmäßig. Bei den Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Trinkwasserleitung kommt es derzeit jedoch zu Verzögerungen. Somit sind die abschließenden Asphaltarbeiten in diesem Bereich erst Anfang kommender Woche möglich.

Umleitung bleibt bestehen

Die Fahrbahnmarkierungen werden je nach Witterung im Anschluss unter Vollsperrung durch den städtischen Baubetriebshof erfolgen. Die Umleitungsstrecken für Pkws über die Kolpingstraße und für den Lkw-Verkehr über die B 54 bleiben bis zur Freigabe des Kreisverkehrsplatzes Martinstraße/Pannenklöpperstraße bestehen.

Die Kreisstadt Olpe bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürger für das bisher entgegengebrachte Verständnis und arbeitet mit Hochdruck daran, die verbleibenden Arbeiten zügig abzuschließen.