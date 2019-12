Kreisschützenfest in Lenhausen wird an der Lenne gefeiert

Auf Grevenbrück im vergangenen Jahr folgt Lenhausen in 2021: Das nächste Kreisschützenfest in dem 1100-Seelen-Dörfchen in der Gemeinde Finnentrop wirft große Schatten voraus. Und natürlich laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Eine große Hürde hat die St. Anna Schützenbruderschaft von 1818, die sich auf dem Kreisdelegiertentag im März 2018 – passend zum 200-jährigen Bestehen – erfolgreich beworben hatte, vor wenigen Tagen genommen: Der genaue Austragungsort ist in trockenen Tüchern.

Das Grundstück, auf dem die Feierlichkeiten vom 24. bis 26. September 2021 stattfinden, befindet sich hinter der Firma Tigges + Zepke und vor der Lenne in Richtung Wasserkraftwerk unweit der B 236. Eigentümer ist Franz-Josef Kramer. Der Lenhauser Landwirt stellt dem Schützenverein seine Wiese für die Veranstaltung, die im Kreis Olpe alle drei Jahre gefeiert wird, kostenlos zur Verfügung. „Die einzige Bedingung ist, dass wir nach dem großen Fest die Fläche wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen. Franz-Josef Kramer hat uns sofort und ohne Bedenkzeit die Zusage gegeben“, ist André Zepke, 1. Vorsitzender der Schützenbruderschaft, dem 56-jährigen Landwirt zu großem Dank verpflichtet. In seinen Dank schließt er auch Peter Vente ein, dem zum Zeitpunkt der Anfrage des Schützenvereins vor rund zwei Jahren, also vor der Bewerbung, ein Teil des Grundstücks gehörte hatte. Er habe damals ebenfalls sofort „Ja“ gesagt, betont Zepke.

Gesamtfläche: gut 4000 Quadratmeter

Auf dem Kreisschützenfest-Areal werden drei Zelte mit einer Gesamtfläche von mehr als 4000 Quadratmetern, Getränkestände, Imbisswagen, Toilettenwagen und die mobile Vogelstange ihren Platz finden. Vor der Bewerbung hatten die Schützen bereits sämtliche Vorgespräche mit Kreisschützenbund, der Gemeinde, Polizei, Feuerwehr, THW und den verschiedenen Fachdiensten des Kreises Olpe geführt und grünes Licht bekommen.

Zeit zum großen Durchschnaufen bleibt den Lenhauser Schützen aber kaum, denn es gilt die nächsten organisatorischen Hürden zu überspringen. „Aktuell haben wir zwei Dinge vor der Brust. Wir sind in Verhandlungen mit Brauerei und Zeltanbietern. Das versuchen wir nun unter einen Hut zu bringen“, erklärt Zepke im Gespräch mit dieser Redaktion. Zudem haben die Schützen vor wenigen Tagen in einem Kick-Off-Meeting sieben Arbeitsgruppen gebildet, die sich künftig um Themen wie die Festwirtschaft, Logistik und die Sicherheit kümmern werden.

Drei Gründe für die Bewerbung

Trotz dieses bevorstehenden Kraftaktes sind die Lenhauser Schützen froh und stolz, im Sommer 2021 dem Schützenwesen im Kreis Olpe eine große Bühne im kleinen Lenhausen zu bieten. „Für uns gab es bei der Bewerbung drei ausschlaggebende Gründe“, erklärt Zepke und zählt sie auf. Zunächst wollen die Lenhauser ein bisschen was für ihren Bekanntheitsgrad machen und ein guter Gastgeber sein. Zepke: „Wir sind ziemlich klein und liegen dann auch noch am Rand des Kreises. Viele Leute wissen gar nicht, wo Lenhausen genau liegt.“ Zweitens: Man wolle dem eigenen Dorf etwas Gutes tun. Und der dritte Grund: „Wir wollen den Zusammenhalt in unserem Dörfchen stärken. Klar ist: Wir brauchen jeden Lenhauser, alle müssen mit anpacken. Gemeinsam werden wir das aber schaffen“, ist sich Zepke, dessen Team laut eigener Aussage auch relativ schnell die Zweifler überzeugen konnte, sicher. Und mit jedem kleinen Erfolgserlebnis steigt die Vorfreude. Wie jetzt mit der Zusicherung besagten Grundstückes.