Kreis Olpe: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen übersehen

Altenhundem/Gerlingen. In Altenhundem und Gerlingen verunglücken zwei Radfahrer nachdem ihnen durch Senioren die Vorfahrt genommen wurde.

Zwei Fahrradfahrer wurden bei Verkehrsunfällen am Donnerstag, 27. August verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 9.15 Uhr ereignete sich an der Einmündung Helmut-Kumpf-Straße/Hundemstraße in Altenhundem der Unfall, als eine 69-Jährige beabsichtigte mit ihrem Pkw, von der Hundemstraße nach links in die Helmut-Kumpf-Str. abzubiegen. Dabei übersah sie eine ihr entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte, Fahrradfahrerin. Obwohl die 31-Jährige noch versuchte, ihr Fahrrad abzubremsen, kollidierten sie mit dem Pkw der Seniorin. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Seniorin übersieht den entgegenkommenden Radfahrer

Bei einem weiteren Radunfall gegen 11.40 Uhr an der Einmündung Elbener Straße/Am Baumhof in Gerlingen übersah ebenfalls eine 69-Jährige mit ihrem Pkw den ihr entgegenkommenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der 38-Jährige Radfahrer und musste durch einen Rettungswagenteam behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.