Kreis Olpe: Weiterer Corona-Fall an Gesamtschule Wenden

Kreis Olpe. An der Gesamtschule Wenden hat es wieder einen Corona-Fall gegeben. Der Kreis Olpe schickt daher nun eine komplette Jahrgangsstufe in Quarantäne.

Dem Gesundheitsamt des Kreises Olpe sind am Mittwoch insgesamt vier neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Unter den Neuinfizierten befindet sich auch ein Schüler der Gesamtschule Wenden, der die 10. Klasse besucht. Bereits in der vergangenen Woche waren dort vier Schüler der gleichen Jahrgangsstufe positiv getestet und ein gesamter Klassenverband in Quarantäne geschickt worden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es handelt sich um das zweite Infektionsgeschehen innerhalb kurzer Zeit an der Gesamtschule“, so Michael Färber, Leiter des Fachbereichs Gesundheit bei der Kreisverwaltung Olpe. „Da wir nicht ausschließen können, dass untereinander Kontakte stattgefunden haben, sind wir in Abstimmung mit der Schulleitung zu der Entscheidung gelangt, sämtliche Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 als enge Kontaktpersonen einzustufen, Quarantäne anzuordnen und zu testen.“ Dies gilt auch für zwei Lehrkräfte, die in der Klasse des infizierten Schülers unterrichtet hatten.

Die Quarantäneanordnung für die betroffenen 107 Personen gilt bis einschließlich 04. September. Für die bereits seit letzter Woche in Quarantäne befindliche Klasse 10d beginnt der Präsenzunterricht in der Schule am kommenden Freitag.

„Leider stellen wir durch unsere Befragungen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung zunehmend fest, dass Abstands- und Hygieneregeln nicht mehr konsequent eingehalten werden“, so Michael Färber. Dies gelte vor allem für Freizeitaktivitäten oder Veranstaltungen im privaten Rahmen. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt nochmals dringend an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und das Einhalten der bekannten „AHA-Regel“: Abstand – Hygiene - Alltagsmasken.