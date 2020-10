Kreis Olpe: Warum kontaktloses Zahlen auch kosten kann

Die Frage hatte immer das gleiche Ergebnis: „Apropos kontaktloses Bezahlen – wer von Euch weiß eigentlich, wie viele Buchungen er auf seinem Girokonto frei hat?“ Achselzucken und hochgezogene Schultern auf breiter Front. Im Bekanntenkreis, im Redaktionsteam und so weiter. Einem Olper Geschäftsmann, der sich an unsere Redaktion wandte, ging es ebenso. Und als ihm an jeder Straßenecke kontaktloses Zahlen angepriesen wurde, hakte er nach. Mit dem Ergebnis, dass es ganz schön teuer werden kann, wenn er mal eben zum Bäcker geht und ein oder zwei Brötchen mit der EC-Karte bezahlt. Sein Fazit: „Die ersten 50 Buchungen habe ich bei meinem Kontomodell zwar frei, dann zahle ich aber 40 Cent je Zahlungsvorgang. Ein Brötchen für 40 Cent kostet mich dann plötzlich 80 Cent.“

Manuela Menne vom Vorstandssekretariat bei der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen, bestätigt das, weist aber in einem Atemzug daraufhin, dass die Bank alle ihre Kunden angeschrieben und mit einem Info-Flyer eingehend informiert habe: „Auch auf unserer Internetseite kann das jeder einsehen.“

Buchungsinfos kleingedruckt

Stimmt. Eine Stichprobe, nicht nur bei der Volksbank, auch bei den hiesigen Sparkassen, macht aber deutlich: So ganz einfach ist der Passus über die Freibuchungen eines jeden Kontomodells nicht zu finden und meistens versteckt hinter kleineren Buchstaben. Zudem steckt der Teufel im Detail. Soll heißen: Jede Volksbank hat ihre eigenen Modelle, die der Sparkassen auch im Kreis Olpe sind wieder anders aufgebaut.

Beispiel: Das vom Olper Geschäftsmann angesprochene Volksbank-Konto VR Digital, ein von vielen Kunden genutztes Online-Girokonto kostet pro Monat 4,50 Euro Grundgebühr, 50 Buchungen sind kostenlos mit drin, danach kostet jede weitere Buchung aber 40 Cent zusätzlich. Auf der Internetseite der Bank steht dazu in kleingedrucktem Bankendeutsch: „Pro Monat 50 Geschäftsvorfälle kostenlos (...). Darüber hinaus 0,40 Euro pro Geschäftsvorfall.“

Coronaregelung in der Diskussion

Auf die Frage, ob die renommierte Heimatbank gerade in Coronazeiten nicht darüber nachdenken könne, ihren Kunden entgegenzukommen und mehr Buchungen, etwa 70, 100 oder alle freizustellen, um kontaktloses Bezahlen noch attraktiver zu machen, sagt Manuela Menne: „Das ist in der Tat momentan in der Diskussion bei uns, aber allein technisch nicht so einfach umzusetzen.“

Grundsätzlich weist Menne aber auch daraufhin, dass sich unsichere Kunden bei der Volksbank direkt melden könnten unter 02761/805-0. Klar ist: Wer ganz sicher gehen möchte, auch wenn er täglich und mehrfach kontaktlos zahlt, dass ihm nichts obendrauf berechnet wird, kann sich das VR-Premium-Konto gönnen. Kostet aber 19,50 Euro pro Monat.

Sparkasse ODW hat andere Modelle

Ein anderes System unterhält die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, wie Peter Schauerte, Leiter Personal und Vorstandssekretariat, auf Anfrage unserer Redaktion zum Thema „Kontaktloses Bezahlen und Buchungsgebühr“ bestätigt: „Das betrifft nur unser ,Konto Individual’.“ Soll heißen: Wer dieses Kontomodell gewählt hat, das 6,90 Euro Grundgebühr pro Monat kostet, muss für jede Buchung 19 Cent ,obendrauf’ bezahlen – für jeden kontaktlosen Bezahlvorgang. Schauerte: „Dieses Kontomodell wird aber nur von der Minderheit unserer Kunden gewählt.“ Überwiegend von älteren Kunden, die kein Onlinebanking nutzen könnten oder wollten.

Die häufiger gewählten Kontomodelle „Direkt“ (Onlinekonto: 5,90 Euro Grundgebühr pro Monat) und „Komfort“ (11,90 Euro Grundgebühr) haben keine Begrenzung. Alle Buchungen, so Schauerte, seien in der Grundgebühr mit drin. Im Klartext: 40 Cent für ein kontaktlos gekauftes Brötchen bleiben dann auch 40 Cent.

Sechs verschiedene Kontomodelle gibt es bei der Volksbank Bigge-Lenne. „In fünf Girokontopaketen ist das Zahlen mit der Girocard an Kartenterminals im Paketpreis enthalten, egal wie häufig man mit der Karte bezahlt“, erklärt Sprecher Frank Segref. Beim VR-Individualkonto kostet jede Kartenzahlung jedoch 50 Cent. Also, so rät auch die Volksbank: Augen auf bei der Konto-Auswahl.