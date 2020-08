Kreis Olpe: Verbraucher müssen Gas-Heizungen umrüsten lassen

Kreis Olpe. Westnetz stellt für große Teile des Kreises Olpe die Lieferung von L- auf H-Gas um. Welche Folgen das für Verbraucher und Unternehmen hat.

Im Jahre 2022 stellt Westnetz in Drolshagen, Kirchhundem, Lennestadt und Wenden die Erdgasversorgung auf das neue H-Gas um. Der Verteilnetzbetreiber beginnt bereits jetzt mit den Vorbereitungsmaßnahmen. Ab Dezember 2020 werden alle Erdgaskunden schriftlich über Ablauf und Details der H-Gasumstellung informiert.

Bisher bezogen die mit Erdgas versorgten Kunden das so genannte L-Gas. Weil dieses langsam zur Neige geht, wird das Erdgasnetz nach und nach auf H-Gas umgestellt. Alle Gasgeräte – wie beispielsweise Heizungsanlagen, Gasherde oder Warmwasserbereiter – und Gasanlagen in Gewerbe- und Industriebetrieben müssen auf das höherkalorische H-Gas angepasst werden. Dies sind etwa 11.500 Geräte in den genannten Kommunen des Kreises Olpe, die alleine von Westnetz umgestellt werden müssen.

Stephan Birtner, verantwortlicher Teilprojekteiler für die technische Anpassung im Projekt Marktraumumstellung bei Westnetz, erklärt: „H-Gas hat einen höheren Brennwert als L-Gas. Deshalb ist es notwendig, alle Gasgeräte sowohl in Haushalten als auch in Unternehmen rechtzeitig an die neue Gasqualität anzupassen.“ In vielen Fällen müssen nur die Düsen der Gasgeräte ausgetauscht oder eine Einstellung am Gerät vorgenommen werden.

Diese erforderliche Geräteanpassung übernimmt Westnetz und ist für die Kunden kostenfrei. Ausgenommen sind die Gasgeräte, die nicht mehr angepasst werden können, weil z.B. keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Dann können Kosten entstehen. In diesen Fällen werden die Kunden nach der Geräteerhebung gesondert informiert und haben gegebenenfalls Anspruch auf eine anteilige Kostenerstattung.

Monteure besuchen Kunden

„Damit alle Geräte rechtzeitig auf H-Gas umgestellt werden können, werden wir ab Januar 2021 beginnen, alle häuslichen, gewerblichen und industriellen Gasgeräte zu erfassen“, so Birtner. „Das bedeutet, dass zertifizierte Fachfirmen in unserem Auftrag zunächst alle Haushalte und Gewerbebetriebe für die Erfassung besuchen, um rechtzeitig für die Anpassung erforderlichen Ersatzteile bestellen zu können. Ab April 2022 erhalten die Kunden erneut Besuch von den Monteuren. Ausgestattet mit den notwendigen Ersatzteilen tauschen sie Düsen, Brenner oder andere Einbauteile aus.“

Es ist wichtig, dass während der Erhebungs- und Anpassungsphase die Kunden den Gasmonteuren Zugang zu allen Gasgeräten ermöglichen. Dafür wird Westnetz ihre Kunden rechtzeitig schriftlich informieren. Alle Monteure können sich mit Lichtbildausweisen legitimieren. Während der jeweiligen Erhebungs- und Anpassungsphase wird Westnetz Erdgasbüros in Lennestadt und Drolshagen einrichten.

Weitere Informationen sowie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Markraumstellung sind unter www.westnetz.de („Für Energieverbraucher“ --> „Erdgasumstellung“) und unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-66469070-03 für Drolshagen, Kirchhundem und Wenden sowie 0800-66469070-04 für Lennestadt abrufbar.