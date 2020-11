Kreis Olpe: So schütze ich das Haus vor Sturm und Starkregen

Lennestadt. Nach dem Jahreswechsel beginnt die neue Sturmsaison. Wie sich Hausbesitzer schützen können, erklärt die Verbraucherzentrale.

Starke Stürme mit heftigen Regenfällen, überspülte Straßen und vollgelaufene Keller – auch das gehört zu den Folgen des Klimawandels. „Um bei Starkregen die eigenen vier Wände zu schützen, können Eigenheimbesitzer einiges tun“, erklärt Anne Hausmann, Leiterin der Beratungsstelle Lennestadt der Verbraucherzentrale NRW. Die Maßnahmen, die oft auch im Zuge energetischer Sanierungen mitgedacht werden können, haben dabei zwei Ziele: „Zum einen muss Niederschlagswasser gezielt vom Haus weggeführt werden. Und zum anderen muss der Weg in die Kanalisation eine Einbahnstraße bleiben.“

Für Letzteres sorgen sogenannte Hebeanlagen und Rückstauverschlüsse. Sie verhindern, dass Abwasser in niedrig liegende Toiletten oder Abflüsse zurückfließt und so Räume überschwemmt. Benötigt werden diese Schutzvorkehrungen deshalb in allen Häusern, in denen es Wasserabläufe unterhalb des Straßenniveaus gibt.

Doppelter Schutz

„Beim Schutz vor von außen eindringendem Wasser gibt es einige Schritte, die zugleich den Hitzeschutz verbessern können“, ergänzt Energieberater Stefan Hoffmann.

Ein Beispiel: Die Entsiegelung des Grundstücks mit dem Ziel möglichst vieler Grünflächen und durchlässiger Befestigungen statt asphaltierter oder anderweitig dichter Oberflächen. So kann mehr Regen direkt versickern oder in Mulden aufgefangen werden, ohne die Kanalisation zu belasten oder unkontrollierte Bäche zu bilden. Gleichzeitig sorgen die Grünflächen für ein kühleres, angenehmeres Mikroklima im Sommer. Wer das Regenwasser auffängt und speichert, profitiert zudem in längeren Trockenphasen. „Ebenfalls doppelte Effekte haben Dachüberstände und Vordächer“, sagt Hoffmann. „Sie halten den Regen vom Haus fern und sorgen bei Sonne für kühlenden Schatten.“

Mehr Ideen und Maßnahmen gibt es in der kostenlosen Beratung zur Grundstücksentwässerung unter www.abwasser-beratung.nrw oder in der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW – kostenlos zum Beispiel als Videoberatung. Termine unter 02723 719 57 20 und 0211/33996555 http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel_und_Bilder_aus_dem_Kreis_Olpe{esc#225922135}[teaser]