Kreis Olpe: Seniorenhäuser brauchen tausende Schnelltests

Keine Frage, auch die Seniorenhäuser im Kreis Olpe müssen eine gewaltige Anzahl von Corona-Schnelltests ordern, um die Vorgaben des Landes NRW für den Lockdown Light-Monat November erfüllen zu können: „Für unsere Seniorenhäuser und die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen beläuft sich das auf rund 10.000 Schnelltests pro Monat. Und was nach dem November kommt, weiß ja noch niemand“, sagt Karina Reimann, Pressesprecherin des Caritas-Kreisverbandes Olpe. Um gleich die gute Nachricht nachzuschieben: „Wir waren früh unterwegs, haben uns schon vor ein paar Wochen darum bemüht und sind momentan gut ausgestattet.“ Was sie anspricht, beschäftigt alle Träger von Senioreneinrichtungen, denn das Land fordert ab dem kommenden Montag Corona-Schnelltests von allen Bewohnern und Beschäftigten der Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Und das alle zwei Wochen.

Engpässe vorprogrammiert

„Das dürfte Engpässe hervorrufen“, weiß auch Ronald Buchmann, Chef der Seniorenpflegehäuser der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO): „Die Situation erinnert ein wenig an die im Frühjahr, als es bei den Atemschutzmasken eng wurde.“ Größere Vorräte habe die GFO für die Seniorenhäuser im Kreis Olpe zwar nicht, „aber zumindest für die erste Woche ab dem 11. November sind wir gerüstet. Wir bemühen uns seit etwa zehn Tagen um weitere Tests.“ Ein Selbstläufer sei das aber nicht. Für die Bewohner und Beschäftigten in den beiden Häusern in Drolshagen und Attendorn benötige man rund 900 Tests im Monat.

Land trägt die Kosten

Mit Blick auf alle GFO-Einrichtungen, auch die außerhalb des Kreises Olpe, rede man sicherlich auch von einer Größenordnung von rund 10.000 Schnelltests pro Monat. Positiv, so Buchmann: „Das Land hat zugesagt, die Kosten zu übernehmen.“ Zunächst sei man davon ausgegangen, dass das Land auch die ersten 20 Tests pro Heimbewohner und Monat stelle, doch das sei leider nicht eingetreten. Ungünstig wäre es, wenn es bei den Tests einen positiven Fall geben würde: „Dann wird die geforderte Testfrequenz wohl noch erhöht.“

Bisher war die GFO im Kreis Olpe Corona-mäßig mit einem Blauen Auge davongekommen. Nur im Haus in Drolshagen habe es im Oktober einen einzigen Corona-Fall gegeben: „Aber nur bei einer Mitarbeiterin, nicht unter den Bewohnern.“ Zwei positiv Getestete seien beim ambulanten Dienst unter den Mitarbeitern bilanziert worden, das sei alles gewesen.

Eine weitgehend Weiße Weste kann auch die Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen (KHS) in Sachen Corona vorweisen, wie die Leiterin der Seniorenhäuser auf Anfrage mitteilen kann: „Wir hatten während der gesamten bisherigen Corona-Phase keinen positiv Getesteten, weder bei den Bewohnern noch bei den Beschäftigten.“ Zur Frage der Schnelltests, deren Anschaffung und den Umgang mit dem Thema bei der KHS wollte Klein nichts sagen. Pressesprecherin Scholz-Klapp war am Freitag Nachmittag nicht mehr zu erreichen.

Kreis fordert Testkonzept

Michael Färber, Fachbereichsleiter für das Gesundheitswesen im Kreis Olpe, bestätigte auf Anfrage die neuerliche Schnelltest-Pflicht: „Die Einrichtungen müssen ein entsprechendes Testkonzept vorlegen, die Kosten für die Tests übernimmt das Land NRW.“ Sollte einer der Schnelltests einen positiven Befund liefern, werde der - oder diejenige mit dem üblichen PCR-Verfahren nachgetestet.

Tests werden auch bei Ebay angeboten Ein spontaner Blick bei Ebay zeigt ein Angebot von 275 Euro für 20 Tests, also 13,75 Euro pro Stück. Wie viele Tage der Käufer auf seine Tests warten muss, kann erfragt werden. Ein weiterer Internetshop bietet 25 Tests für rund 230 Euro, also rund 9 Euro pro Test. Ein großer Seniorenhaus-Träger muss pro Monat bis zu sechsstellige Summen vorfinanzieren.

Verständnis für die Schnelltest-Strategie des Landes zeigt Caritas-Pressesprecherin Karina Reimann: „Es geht darum, eine Isolation der alten Menschen von ihren Angehörigen und Freunden wenn irgendmöglich zu vermeiden. Und das ist ein nachvollziehbares Ziel.“