Kreis Olpe: Radtouren an Ostern enden drei Mal im Hospital

Kreis Olpe. Für drei Radfahrer endete die Radtour am Osterwochenende nach Stürzen im Krankenhaus.

Am Osterwochenende waren im Kreis viele Radler unterwegs, für drei von ihnen endete der Ausflug im Krankenhaus, so die Polizei.

Eine 51-jährige verletzte sich am Ostermontag gegen 11.20 Uhr bei einem Unfall auf der Serkenroder Straße. Sie befuhr die Straße bergab. Im Einmündungsbereich zur Straße „Zum Schee“ wollte sie eine Bekannte begrüßen, bremste zu stark, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Auto übersieht Pedelec-Fahrer

Am Ostersamstag gegen 15 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Radweg von Rothemühle in Richtung Heid. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von einem Tankstellengelände nach rechts in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah sie den Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem. Dabei wurde der 79-Jährige verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Sturz nach Fahrfehler

Ebenfalls am Samstag, gegen 13 Uhr in Heggen, verletzte sich ein 51-Jähriger. Auf der Attendorner Straße in Richtung Attendorn wollte er mit seinem Mountainbike in Höhe eines Tankstellengeländes links von der Hauptstraße auf den dortigen Fahrradweg abzubiegen. Dabei stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen und verletzte sich dabei leicht am Handgelenk. Zwecks weiterer medizinischer Untersuchung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.