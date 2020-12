Kreis Olpe: Niedrigste Schülerzahl pro Klasse in ganz NRW

Kreis Olpe. Im Kreis Olpe bilden 21,5 Schüler eine Klasse. NRW-weit liegt der Durchschnitt bei 23,5 Schülern. Einen statistischen Ausreißer gibt es aber.

Der Kreis Olpe hat mit 21,5 Schülern landesweit die niedrigste durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse. Zu diesem Ergebnis kommt das Statistik-Portal IT NRW und beruft sich dabei auf Zahlen aus dem Schuljahr 2019/20. Der Durchschnittswert in NRW lag bei 23,5 Schülern je Klasse an allgemeinbildenden Schulen – ohne Weiterbildungskollegs und ohne die Jahrgangsstufen der Sekundarstufe II.

Beim genaueren Hinschauen wird deutlich, warum der Kreis eine so niedrige Klassenfrequenz hat: Im Bereich der Förderschule (Grund-/Hauptschule) liegt die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse gerade mal bei 8,9 (NRW-Schnitt: 11,0). Auch an den Grundschulen liegt der Kreis mit 22,2 Schülern unter dem landesweiten Durchschnitt von 23,4. An den Realschulen im Kreis ergibt sich im Gegensatz dazu ein umgekehrtes Bild: Durchschnittlich 29,9 Schüler gehen hier in eine Klasse (NRW-Schnitt: 26,9). Vor allem in Attendorn (31,3 Schüler) und in Lennestadt (29,8 Schüler) ist die Diskrepanz besonders hoch. An den Gymnasien liegt der Wert mit 26,0 Schüler pro Klasse wieder leicht unter dem NRW-Schnitt von 26,5.

Kreisweit lag die durchschnittliche Schülerzahl, die auf eine Vollzeit Lehrkraft kommt, mit 12,6 etwas unter dem NRW-Schnitt von 13,2. Doch auch hier gibt es statistische Ausreißer an den Realschulen (kreisweit: 18,6; NRW-weit: 16,1). Besonders viele Realschüler müssen sich demnach in Olpe (21,9) und Attendorn (19,2) eine Lehrkraft teilen.