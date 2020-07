Kreis Olpe: Jedes zweite Brot bekommt Note „sehr gut“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand in diesem Jahr die Brotprüfung im Sitzungsraum der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd statt. Von links Stefan Simon (Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd), Brotprüfer Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut e.V. und Obermeister der Bäckerinnung Westfalen-Süd Georg Sangermann.

Kreis Olpe. Traumergebnis für die Handwerksbäckereien in Olpe und Siegen. Mehr als die Hälfte aller Brote bekam bei der Brotürfung 2020 die Note „sehr gut“.

Auch in diesem Jahr haben – trotz der Corona-Pandemie – 14 Innungsbetriebe rund 80 Brote zum unabhängigen Qualitätstest eingereicht. Deshalb hat die Innung erneut Brotprüfer Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut eingeladen, um die eingereichten Brote genau unter die Lupe nehmen zu lassen.

Dass am Ende insgesamt 56 Prozent der eingereichten Brote mit „sehr gut“ und weitere 38 Prozent mit „gut“ abgeschnitten haben, zeige die hervorragende Qualität der echten Handwerksbrote, teilt die Innung mit. Die Auszeichnung „sehr gut“ erhalten nur Brote, für die die volle Punktzahl vergeben werden kann.

Der unabhängige Prüfer kontrollierte die eingereichten Brote auf die Qualität, die durch die Geschicke der echten Handwerksbäcker entsteht und die man auch schmeckt. Viele unterschiedliche Brotsorten wurden von den Innungsbäckereien aus dem Kreis Olpe und dem Kreis Siegen-Wittgenstein vorgelegt. „Dabei gibt es auch regionale Unterschiede. Während der Sauerländer gerne kastenförmige Brote hat, mag der Siegerländer gerne freigeschobene, ovale Brote“, weiß Innungsobermeister Georg Sangermann aus Olpe-Oberveischede.

Einer von drei Testern im Land

Karl-Ernst Schmalz ist einer von drei Brotprüfern, die deutschlandweit Brote, Brötchen und Stollen testen. Um die Brote unabhängig zu testen und ein fachmännisches Urteil zu bekommen, setzt der erfahrene Brotprüfer nicht nur seine über 20-jährige Erfahrung, sondern auch modernste Technik ein. Eine speziell entwickelte Software zeigt mögliche Ursachen von Qualitätsmängeln an und der Prüfer gibt durch ein kleines Gutachten Tipps zur möglichen Verbesserung. So können die Betriebe direkt handelt und dementsprechend nachbessern oder gleichbleibend sehr gute Arbeit so beibehalten.

Qualitätsprüfer Karl-Ernst-Schmalz bei der Arbeit: Rund 80 verschiedene Brote aus 14 Innungsbäckereien waren zu prüfen. Foto: Privat / WP

Gute Beteiligung

Obermeister Georg Sangermann freut sich, dass auch in diesem Jahr gleichbleibend viele Brote zur Prüfung eingereicht wurden: „Der unabhängige Blick von außen hilft uns auch gegen Betriebsblindheit. Ein Bäcker backt beinahe täglich seine individuellen Brotsorten, kleinste Veränderungen fallen einem im Alltagsgeschehen womöglich gar nicht auf. Die regelmäßige Qualitätsüberprüfung garantiert unseren Kunden letztendlich erstklassige Qualität und ist für uns Handwerksbäckereien besonders wichtig.“

Die Bäckermeisterinnen und Bäckermeister bekamen im Haus der Siegerländer Wirtschaft unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregelungen die Urkunden für die ausgezeichneten Brotsorten von Stefan Simon, juristischer Referent der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd, überreicht.

Hier die Ergebnisse im Detail:

Bäckerei Hesse, Kirchhundem: sehr gut: Krombacher Braustubenbrot, Sauerländer Roggenmischbrot, Siegerländer Schwarzbrot, Dinkelkruste; gut: Schwarzwälder, Walnuss Dinkel Spitz.

Bäckerei Hesse, Inh. Petra Breuch, Olpe: sehr gut: Mühlenschwarzbrot; gut: Roggen-Vollkornbrot, Schwarzbrot, Graubrot, Siegerländer, Schröderbrot.

Bäckerei Volker Poggel, Kirchhundem: sehr gut: Zugebackenes Roggenbrot, Doppelback, Roggenbrot; gut: Sonnenblumen-Vollkornbrot, Roggenvollkornbrot, Hausbrot.

Bäckerei Georg Sangermann, Olpe: sehr gut: Schwarzbrot, Körner Backes, Braumeisterkruste, Kaminbrot, Sauerländer Doppelback, Sauerländer Graubrot.

Bäckerei Wilhelm Voßhagen, Drolshagen: sehr gut: Drolshagener Schwarzbrot, Vollkornbrot, Feinbrot, Stinches Mehrkornbrot; gut: Schwarzbrot, Emmervollkornbrot.

Bäckerei Andreas Zinke, Olpe: sehr gut: Olper Schwarzbrot, Kräuter-Kraftbrot, Sonnenblumenbrot, Traditionsbrot; gut: Bauernbrot.

Bäckerei Steffen Maiworm, Drolshagen: sehr gut: Schwarzbrot, Sonnenblumenbrot, Mehrkornbrot, Feinbrot, Vollkornbrot.

Auszeichnung „Gold-Brot“: Siegerländer Schwarzbrot und Krombacher Braustubenbrot (Hesse, Kirchhundem); Schwarzbrot, Sonnenblumenbrot und Mehrkornbrot (Maiworm, Drolshagen); Zugebackenes Roggenbrot (Volker Poggel, Kirchhundem); Schwarzbrot und Körner Backes (Sangermann, Olpe); Vollkornbrot (W. Voßhagen, Drolshagen); Kräuter-Kraftbrot, Sonnenblumenbrot und Olper Schwarzbrot (Andreas Zinke, Olpe).