Kreis Olpe: Jedes dritte Geschäft von Schließung bedroht

Siegen/Olpe. Eine IHK-Umfrage zeigt, in welch schwieriger Lage der heimische Einzelhandel steckt. Viele Unternehmen fürchten einen massiven Umsatzrückgang.

„Zwar sind die Ladenlokale in den Stadtteil- und Ortszentren wieder geöffnet und eine vermeintliche Normalität hält Einzug, jedoch spüren die Inhaber die Corona-Nachwirkungen noch deutlich“, kommentiert IHK Hauptgeschäftsführer Klaus Gräbener die Ergebnisse einer IHK-Erhebung, an der sich 137 Händler aus den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein beteiligt haben. „Der heimische Einzelhandel reagierte schnell auf den Shutdown und sucht derzeit auch nach digitalen Wegen, um für seine Kunden noch besser erreichbar zu sein. Hierzu gibt es keine wirkliche Alternative, denn die fehlende Frequenz brennt den allermeisten Händlern am schlimmsten unter den Nägeln.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die rückläufige Nachfrage wirkt sich direkt auf den Umsatz der Betriebe aus. Jedes dritte der antwortenden Unternehmen rechnet mit einem Rückgang um bis zu 25 Prozent, weitere 19 Prozent halten sogar eine Reduktion um bis zu 50 Prozent für wahrscheinlich. Dass der gesamte Jahresumsatz 2020 um über die Hälfte einbricht, vermutet jedes achte Unternehmen.

Neue Art, mit Kunden zu kommunizieren

31 Prozent können noch nicht abschätzen, ob ihr Geschäft die Krise übersteht. Klaus Gräbener: „Die Ergebnisse verdeutlichen eindrucksvoll, in welch schwierigem Fahrwasser sich der heimische Handel bewegt. Doch Jammern hilft nicht weiter. Je schneller die Unternehmen sich den elektronischen Medien zuwenden, desto besser werden sie durch die Krise hindurchkommen.“

Genau an dieser Stelle machen die Befragungsergebnisse auch Mut. Danach gefragt, wie die Einzelhändler im Kammerbezirk Siegen seit dem Corona-Shutdown mit der Situation umgegangen sind, nannten sie am häufigsten die Umsetzung eines eigenen Hygienekonzepts, unmittelbar darauf folgen aber schon die Nutzung neuer Instrumente zur Kommunikation mit den Kunden sowie die Erschließung neuer Vertriebskanäle. Es wurden eigene Online-Shops ins Leben gerufen oder Ware über Plattformen wie Ebay verkauft. In puncto Kundenkommunikation rangiert Facebook vor Instagram und der eigenen Internetseite.

IHK bietet Einzelhändlern Beratung an

Die IHK Siegen unterstützt seit Anfang des Jahres Unternehmen ganz gezielt dabei, die digitalen Kommunikationswege zu nutzen. „Interessierten Einzelhändlern, Dienstleistern und Gastronomen bieten wir an, gemeinsam mit ihnen die ersten Schritte in den sozialen Medien zu gehen. Unser Angebot reicht vom Einrichten eines entsprechenden Social-Media-Nutzerkontos über Hinweise zum Erstellen von Inhalten bis hin zum Austausch über die strategische Ausrichtung der bereits vorhandenen Accounts“, berichtet IHK-Mitarbeiter Boris Edelmann.

Des Weiteren sind die Betriebe herzlich eingeladen, die breit aufgestellte Workshop-Reihe zu nutzen, um sich rund um das Thema „Auffindbarkeit im Internet“ weiterzubilden. Während der Sommerferien können Interessenten zudem an Online-Kompaktkursen teilnehmen.

Damit Kleinunternehmen aus dem stationären Einzelhandel ihre Digitalisierungsideen weiter vorantreiben, fördert das NRW-Wirtschaftsministerium solche Vorhaben über ein Sonderprogramm. „Diese Initiative des Ministeriums ist mehr als zu begrüßen. Allerdings sind die Antragsunterlagen aus unserer Sicht noch immer recht umfangreich für einen Förderaufruf, der sich gezielt an einzelne Kleinunternehmer richtet“, erläutert Ann Katrin Hentschel, Mitarbeiterin im Referat Einzelhandel, an die sich Händler bei Fragen wenden können (Tel.: 02761 944-512).