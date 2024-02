Kreis Olpe: Führungsteam des Bauernverbands bestätigt

Oberveischede/Kreis Olpe Mitgliedsunternehmen des Landwirtschaftsverbands im Kreis Olpe setzen auf Vielfalt: Krisensicher durch Mehrfachstandbeine.

Für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurden am Donnerstag Michael Richard als 1. und Bernd Eichert als 2. Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Olpe. Hauptamtlicher Geschäftsführer des Kreisverbandes ist Georg Jung. Der Kreisverbandsausschuss wählte im Hotel Sangermann in Oberveischede zudem die Delegierten in die Fachausschüsse im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) in Münster.

Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes ist der Sprecher sämtlicher Mitgliedsbetriebe. Der Kreisverband Olpe im WLV hat 803 Mitglieder. Aktive Bauernhöfe gibt es rund 400 im Kreis, 70 Prozent davon werden im Nebenerwerb bewirtschaftet. Schwerpunkte der Landwirtschaft sind Milchwirtschaft (etwa 100 Höfe), Mutterkuhhaltung, Pferde- und Schafhaltung, Weihnachtsbäume als Sonderkulturen sowie das touristische Angebot „Urlaub auf dem Bauernhof“.

Eine Besonderheit im Kreis Olpe ist, dass viele Bauernhöfe mehrere Standbeine haben. Dadurch, so eine Pressemitteilung des WLV, seien sie krisenfester, wenn mal eine Sparte schwächele. Das könne der sinkende Milchpreis sein, wetterbedingte Ausfälle beim Getreide, Kalamität im Wald (Sturm, Borkenkäfer) oder ein Einbruch bei den Ferienhöfen wie während des Lockdowns in der Corona-Pandemie geschehen. Dann funktioniere meist noch ein anderes betriebliches Standbein. Direktvermarktung ab Hof erfreue sich an günstigen Standorten wachsender Beliebtheit, auch stellten mehr Betriebe auf Bio-Produktion um, sofern sie einen geeigneten Anbauverband fänden.

Der WLV versteht sich einerseits als agrarpolitische Vertretung des Berufsstandes der Landwirte, andererseits hält er in seinen 14 Geschäftsstellen ein umfangreiches Dienstleistungsangebot rund um alle landwirtschaftlichen Fragen vor. Vor allem Hofübergabe, Testamentsgestaltung und Pachtverträge werden betreut, aber auch Entschädigungsleistungen wie etwa beim Leitungsbau ausgehandelt und Rentenansprüche beraten. Die meisten Landwirte im Kreis Olpe sind Mitglied im WLV, doch gibt es auch Bauern, die sich anderen Verbänden wie dem Bundesverband deutscher Milchviehhalter oder den Freien Bauern angeschlossen haben.

