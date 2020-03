Die Bürger aus Frenkhausen haben allen Grund zur Freude. Schon bald soll das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) renoviert werden. Bei der 15. LAG-Sitzung am Montagabend wurde der Förderantrag in Höhe von 170.000 Euro bewilligt. Der Musikverein Frenkhausen stellte das ganze Projekt „Dorfgemeinschaftshaus der Zukunft“, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Dirk Burghaus, vor. Der Musikverein Frenkhausen ist Träger der Halle und hat daher das Projekt ins Leben gerufen.

„Es ist der Dorfmittelpunkt, ein Treffpunkt für Jung und Alt“, sagt Burghaus. Den müsse man attraktiv gestalten und in Stand halten. Bereits im Jahr 1975 wurde das DGH gebaut. Mittlerweile sei es in die Jahre gekommen und weist mehrere „bauliche Schwachstellen“ auf. Die Glasfront auf einer Seite des Hauses habe enorme Probleme bezüglich der Wärmedämmung. Ebenso gibt es keine Lüftungsanlage in der Halle, was insbesondere für das Kinderturnen und andere körperliche Aktivitäten ein Problem darstellt. Und auch der Schallschutz lässt zu wünschen übrig, sagt der erste Vorsitzende des Musikvereins.

Sanierungsbedarf

Das Dorfgemeinschaftshaus sei optisch unattraktiv. Dirk Burghaus bemängelt ebenfalls, dass es keine Toilette für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gibt und sich die normalen Toiletten im Untergeschoss befinden. „Vor allem für ältere Menschen ist das schwierig.“ Deshalb werden auch häufig Veranstaltungen wie Seniorennachmittage, die eigentlich im DGH stattfinden sollten, abgesagt und in andere Räumlichkeiten verlegt.

Abgesehen von der problematischen Lage der Toiletten seien diese auch dringend sanierungsbedürftig, ergänzt Burghaus. Doch das ist noch nicht alles. Auch der Dachstuhl soll innerhalb des Projekts „Dorfgemeinschaftshaus der Zukunft“ erneuert werden, denn auch dieser sei sanierungsfähig. Der erste Vorsitzende nimmt nochmals Bezug auf das Kinderturnen und andere Aktivitäten, die in der Halle stattfinden. „Es gibt keinen Stauraum“, sagt er. So müsse der Kindergarten, der das Turnen veranstaltet, immer alle Sachen aus den eigenen Räumlichkeiten mitbringen. Konsequenz: „Wir brauchen einen Lagerraum mit viel Platz.“

Attraktivität der Halle steigern

Insgesamt beläuft sich die Höhe des Fördermittelantrags für die Renovierung und Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Frenkhausen auf 170.000 Euro. „Wir haben das schon alles planen lassen und uns die Kosten berechnen lassen“, ergänzt Dirk Burghaus. Die Mitglieder der Leader-Region und die Bürgermeister der verschiedenen Kommunen befürworten das Projekt und sagen dem Musikverein Frenkhausen die volle Summe zu.

Mit dem Dorfgemeinschaftshaus der Zukunft sollen mehr Möglichkeiten geschaffen werden im Bereich Soziales und Kultur. Aber auch die Chance, mehr und auch neue sportliche Aktivitäten anzubieten, soll sich durch die Renovierung ergeben.

Insgesamt, so Dirk Burghaus, soll die Sanierung und Renovierung die Attraktivität der Halle steigern und das Dorfleben steigern. Durch zwei Anbauten soll Platz für Lagerraum und eine behindertengerechte Toilette im Obergeschoss geschaffen werden. Ein Schallschutz soll künftig Lärmbelästigungen, bei beispielsweise Privatveranstaltungen verhindern. Für alle Arbeiten werden ungefähr 15 verschiedene Gewerke benötigt, sagt der erste Vorsitzende abschließend.

>>> INFO:

Am Montagabend wurden fünf verschiedene Projekte in Frenkhausen vorgestellt. Die LAG-Mitglieder gewährten Fördermittel für vier der fünf Projekte. Das Attendorner Projekt „Business Case Tele Med“, präsentiert durch Dr. Olaf Gaus, wurde indes abgelehnt.

Schon während der Sitzung sorgte die geplante Studie für Diskussionen. Es gehe um sensible Patientendaten und die Sicherheit dieser Daten. Im Weiteren wurde beanstandet, dass der persönliche Besuch beim Arzt ein sehr wichtiger Aspekt sei und dies nicht durch digitale Systeme ersetzt werden könnte.

„Business Case Tele Med“ wollte in der Stadt Attendorn eine Studie durchführen, die folgende Aspekte enthalten soll: Auswertung von Vitaldaten, telemedizinische Praxis und digitalmedizinische Aus- und Weiterbildung. Das Projekt solle eine Entlastung für die „absehbare Mehrbelastung der Ärzte“ sein und Patientendaten oder Röntgenbilder über den digitalen Weg zur Verfügung stellen.

Das Projekt für die Attraktivitätssteigerung im Negertal vom Dorfgemeinschaftsverein wird mit 96.000 Euro gefördert. „Hauptsache Musik“ vom Club 574 Olpe bekommt 32.500 Euro zur Verfügung, um unter anderem schon in diesem Jahr zwei Festivals zu organisieren. Allerdings sind es knapp 18.000 Euro weniger als erwünscht.

Die höchste Summe erhält das Projekt Kulturwerkstatt Wendener Land. 250.000 Euro stellt die Leader-Region zur Verfügung. Damit möchte die Zukunftswerkstatt Ottfingen einen Multifunktionsraum mit Projektkino, Kleinkunstbühne und Co. errichten. Zudem soll es die Veranstaltung „Cook Mal“ geben, um Begegnung, Spaß und gesunde Ernährung zusammenzuführen.