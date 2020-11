Kreis Olpe: Ehrenpreis für vier Lebensmittel-Betriebe

Kreis Olpe. Vier Unternehmen im Kreis Olpe sind mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel ausgezeichnet worden – nicht nur wegen der Qualität ihrer Waren.

Vier Betriebe aus dem Kreis Olpe sind am Dienstag mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel geehrt worden. Die Auszeichnung geht an die Bäckerei Paul Hesse aus Saßmicke, Kempers Korn aus Olpe, Sondermann Brot aus Drolshagen und Metten Fleischwaren aus Finnentrop, wie das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz bekannt gab.

„Der Landesehrenpreis zeichnet Unternehmen aus, die durch die Herstellung von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln überzeugen und sich darüber hinaus nachhaltig engagieren“, würdigte Ministerin Heinen-Esser die landesweit 88 Preisträger.

Voraussetzung für die Verleihung ist, dass Unternehmen ihre Produkte in diesem Jahr einer Überprüfung durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) unterzogen und dafür eine Auszeichnung in Gold erhalten haben. Neben dieser Bewertung, in der vor allem die Qualität und der Geschmack der Lebensmittel beurteilt wird, werden mit dem Landesehrenpreis auch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, tarifgerechte Bezahlung, Engagement für Nachhaltigkeit oder die Nutzung eines Umweltmanagementsystems honoriert.