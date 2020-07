Kreis Olpe: Drei Motorradunfälle in nur zwei Stunden

Olpe/Attendorn/Finnentrop. Drei Mal musste der Rettungsdienst am Mittwoch zu Unfällen mit Kradfahrern ausrücken, zwei Mal war der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gleich drei Unfälle haben sich am Mittwoch, 22. Juli, ereignet, bei denen jeweils Kradfahrer beteiligt waren und verletzt wurden. Das teilt die Polizei in Olpe mit. Zunächst hat sich gegen 14.25 Uhr ein Motorradunfall auf der L 553 über den Rhein-Weser-Turm ereignet. Dabei stürzte ein 48-Jähriger mit seinem Krad und verletzte sich schwer. Der Niederländer befuhr mit seinem Zweirad die Straße in Fahrtrichtung Rüspe. In einer Rechtskurve wollte er einen Lkw überholen. Dafür beschleunigte der 48-Jährige sein Motorrad. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde er dadurch wahrscheinlich nach links aus der Kurve getragen, kam von der Fahrbahn ab und stürzte schließlich. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

15-jähriger stürzt mit Roller

Ein weiterer Unfall hat sich gegen 14.55 Uhr auf der Alfred-Schnüttgen-Straße in Attendorn-Biekhofen ereignet. Ein 15-Jähriger befuhr die Straße mit seinem Roller talwärts in Richtung Mühlenweg. Nach eigenen Angaben erschrak er sich, als er einen Notarztwagen erblickte und bremste stark. Durch diesen Fahrfehler geriet der Roller ins Rutschen und der Jugendliche stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem weiteren Unfall gegen 16.30 Uhr in Finnentrop befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Krad die L 687, aus Richtung Sundern kommend, in Fahrtrichtung Rönkhausen. Vor einer Linkskurve bremste sie stark ab, verlor die Kontrolle über ihr Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie mit ihrem Motorrad gegen die Schutzplanke. Sie selbst wurde über diese gegen einen Baum geschleudert. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.