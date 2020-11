Kreis Olpe: Beckmann erhält Rottendorf-Preis für Lebenswerk

Lennestadt/Kreis Olpe. Dr. Werner Beckmann, Leiter des Mundartarchivs Cobbenrode, bekommt für seinen Einsatz in der plattdeutschen Sprache den Rottendorf-Preis.

Für sein Lebenswerk wurde jetzt Dr. Werner Beckmann, Leiter des Mundartarchivs Cobbenrode, mit dem Rottendorf-Preis ausgezeichnet. Beckmann war oft auf Einladung des Heimatvereins Grevenbrück bei zahlreichen Plattdeutschen Runden im Museum der Stadt Lennestadt zu Gast. Mit der ihm eigenen liebenswerten Art und Weise zog er immer zahlreiche Zuhörer in seinen Bann und animierte sie zugleich, einfach mitzumachen. Dieses haben die Besucher und auch der Heimatverein nicht vergessen. Im Namen des Vereins gratulierten vor einigen Tagen der Ehrenvorsitzende Engelbert Stens und das Ehrenmitglied Walter Stupperich Dr. Werner Beckmann zu der hohen Auszeichnung mit einem kleinen Präsent.

Dieser Preis wird von der Rottendorf-Stiftung in Ennigerloh für besondere Verdienste um die Niederdeutsche Sprache verliehen. Er ist die in Westfalen wichtigste Auszeichnung in diesem Felde. Diese zweijährig vergebene Auszeichnung erinnert an das Stifterehepaar Andreas und Rose Rottendorf, nach deren Tod die Stiftung 1974 ins Leben trat. Sie fördert aus ihren Erträgen die Pharmawissenschaften, die Erforschung und Pflege der niederdeutschen Sprache sowie kirchliche, allgemeinwissenschaftliche und mildtätige Zwecke.

Die Verleihung fand kürzlich innerhalb eines Festaktes im Kulturgut Haus Nottbeck in Oelde auf Einladung des Kuratoriums der Rottendorf-Stiftung, der Rottendorf-Pharma GmbH und des Westfälischen Heimatbundes statt.

Der Westfälische Heimatbund und der Rottendorf-Ausschuss beim WHB hatten sich auf Anregung des Sauerländer Heimatbundes für Herrn Dr. Werner Beckmann als diesjährigen Preisträger entschieden.

In der Öffentlichkeit kaum anerkannt

Nach Begrüßung der hochkarätig besetzten Festversammlung durch Hans-Peter Boer, stellvertretender Vorsitzende der Rottendorf-Stiftung, hielt Elmar Reuter, der Vorsitzende des Sauerländer Heimatbundes, die Laudatio auf den Preisträger: „Dr. Beckmann hat für die Mundartforschung im Sauerland Außerordentliches geleistet, ohne dass dies von einer breiten Öffentlichkeit bisher anerkannt worden ist. Das mag zum einen auch an seiner zurückhaltenden bescheidenen Art gelegen haben. Es liegt eben nicht in seiner Art, marktschreierisch und fordernd seine Umgebung mit seinen Erkenntnissen zu malträtieren.“

Die Mitarbeit in verschiedenen plattdeutschen Projekten führten Dr. Beckmann im Sommer 1999 nach Olpe. Hier befasste er sich dem Projekt „Mundarten im Sauerland“ des Sauerländer Heimatbundes. Nach Ausklingen dieser Maßnahme setzte er sein Wissen und Können im neuen „Mundartarchiv Sauerland e.V.“ ein, das seinen Sitz im historischen Baudenkmal Stertschultenhof Cobbenrode hat. Elmar Reuter betonte, dass Dr. Beckmann als Leiter des Mundartarchivs für diese Tätigkeit hervorragend qualifiziert sei, sowohl durch seine eigene Mundartkompetenz, als auch durch seine speziellen Kenntnisse auf dem Gebiet der germanischen Sprachwissenschaften und durch seine Kenntnisse der niederdeutsch-westfälischen Philologie.

Interviews mit mehr als 260 Personen

Für Dr. Beckmann war es wichtig, den Bestand der plattdeutschen Sprache aufzuzeichnen und zu erhalten und zwar in Ton und Bild. So liegen inzwischen Interviews von mehr als 267 Mundartsprechern aus 129 verschiedenen Herkunftsorten vor. Es gab von ihm in den letzten Jahren eine Fülle von Veröffentlichungen, die er mit Beharrlichkeit und Kontinuität in seinen wissenschaftlichen Ansprüchen auf den Weg gebracht hat. So konnte im vergangenen Jahr das von Dr. Beckmann in acht Jahren zusammengetragene Wörterbuch „So kuirt de Sauerlänner – Sauerländer Platt“ präsentiert werden.

Gerührt von der Auszeichnung

Dr. Werner Beckmann war von der Verleihung des Rottendorf-Preises, die von Dr. Bernward Garthoff, dem Vorstandsvorsitzenden der Rottendorf-Stiftung vorgenommen wurde, sehr gerührt. In seinen Dankesworten skizzierte er, dass viele Freunde und fachliche Unterstützer an seinem Wege gestanden hätten, ohne die der Erfolg der Mundartforschung im Sauerland nicht möglich geworden wäre. Kennzeichnend für seine Freude über diese Ehrung sind seine Worte anlässlich der Vorstellung des Preisträgers, als er tief gerührt und berührt sagte: „Ich schwimme heute im Glück!“