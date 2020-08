Kommunalwahl 2020 in Olpe – die wichtigsten Infos

In Olpe werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Olpe. Die Kommunalwahl in Olpe findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Olpe ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Olpe: Was wird gewählt?

In Olpe werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Zeitgleich finden die Wahlen zum Integrationsrat statt.

Wer steht zur Wahl?

In der Kreisstadt treten CDU, UCW, SPD, Grüne, FDP und Offene Liste (OLO) auf Parteiebene an. Drei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Olper vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Peter Weber (CDU), Jan Wichterich (SPD) und Matthias Koch (Grüne).

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. Um das Amt des Landrats bewerben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke).

Das sind die Themen: Neues Rathaus und hohe Mieten

Bestimmendes Thema dürfte der Neubau des Rathauses und dem Zusammenhang die Schaffung eines neuen Stadtteils sein: Wie will man die möglicherweise negativen Folgen für die Altstadt, das „alte Olpe“ mildern? Und das alles vor dem Hintergrund der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für die Stadtkasse.

Wichtig ist vielen Bürgerinnen und Bürgern aber auch das Thema Mieten, die in der Innenstadt immer weiter steigen. Im Heimat-Check stellten sich zudem die Parkplatz-Situation und die Kinderfreundlichkeit, etwa vor dem Hintergrund der nach wie vor verbreiteten Bekenntnisgrundschulen, als wichtige Themen heraus.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Olpe bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 27 Wahllokalen und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung und auch im Internet auf der Seite der Stadt Olpe.