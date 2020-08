Kommunalwahl 2020 in Lennestadt – die wichtigsten Infos

In Lennestadt werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Lennestadt. Die Kommunalwahl in Lennestadt findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Lennestadt ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Lennestadt: Was wird gewählt?

In Lennestadt werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In der Gemeinde treten CDU, SPD, Grüne, UWG und Linke auf Parteiebene an.

Wer steht zur Wahl?

Fünf Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die den bisherigen Amtsinhaber Stefan Hundt, der nicht wieder kandidiert, ablösen und die Interessen der Lennestädter vertreten wollen: Tobias Puspas (SPD), Sebastian Sonntag (SPD), Gregor Kaiser (Grüne), Kerstin Bauer (UWG) und Engelbert Prevorcic (Linke).

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. Um das Amt des Landrats bewerben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke).

Das sind die Themen: Medizinische Versorgung und fehlendes Bauland

Ein großes Wahlkampfthema auszumachen, ist gar nicht so einfach. Eine Rolle werden sicherlich die medizinische Versorgung und der Erhalt des Krankenhauses spielen. Nach der Schließung einer Doppel-Hausarztpraxis in Grevenbrück 2019 und angesichts der Überalterung der Hausärzte insgesamt ist ein Mangel an Allgemeinmedizinern vorprogrammiert. Akut ist das Thema bereits im Raum Grevenbrück.

Außerdem wichtig: Viele Familien finden in ihren Heimatorten keine adäquaten Bauflächen und sind gezwungen abzuwandern. Wie kann die Politik dieses Problem lösen? Und gerade in Lennestadt, zum Beispiel im Bereich um Hohe Bracht und Einsiedelei, verändert sich die Landschaft durch massiven Fichteneinschlag zusehends. Das Sterben der Wälder und Klimaschutz-Maßnahmen werden daher ebenfalls ein Thema.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Lennestadt bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 26 Wahllokalen und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung und im Internet auf der Seite der Gemeinde Lennestadt.