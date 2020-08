Kommunalwahl 2020 in Finnentrop – die wichtigsten Infos

In Finnentrop werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Finnentrop. Die Kommunalwahl in Finnentrop findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Finnentrop ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Finnentrop: Was wird gewählt?

In Finnentrop werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In der Gemeinde treten CDU, SPD und Freie Wähler (FW) auf Parteiebene an.

Wer steht zur Wahl?

Drei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Finnentroper vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Dietmar Heß, allerdings ohne den Rückhalt seiner Partei, die Achim Henkel unterstützt sowie Christian Vollmert für die FW.

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. Um das Amt des Landrats bewerben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke).

Das sind die Themen: Windkraft und sachlicher Politikstil

Viel diskutiert ist die Windkraft-Frage im Bereich des Frettertals, wo sich bereits vor Jahren eine Bürgerinitiative gründete. Ebenso wichtig sind vielen Bürgerinnen und Bürgern aber auch Stilfragen in der Finnentroper Lokalpolitik, die bislang von vielen als zerstritten und von persönlichen Angriffen dominiert wahrgenommen wird.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Finnentrop bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 19 Wahlbezirken und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung.