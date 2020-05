Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Attendorn (hier ein symbolbild). Ein Radfahrer muss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Blaulicht Kollision mit Radfahrer: Schwerer Unfall in Attendorn

Attendorn. Attendorn: Ein Radfahrer ist mit schweren Verletzungen am Donnerstag in ein Krankenhaus geflogen worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der 45-Jährige befuhr die Straße „Am Himmelsberg“ in Richtung Stadt. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die Straße „Am Hollenloch“. In Höhe einer Firma wollte der Radfahrer nach eigenen Angaben eine Überquerungshilfe überfahren und versuchte, sich über Blickkontakt mit dem Pkw zu verständigen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links herannahenden Pkws.

Der Pkw-Fahrer nahm den Fahrradfahrer auch nicht wahr, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei wurde der Radfahrer aufgeladen und die Windschutzscheibe durch die Wucht des Aufpralls zerstört. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Er trug keinen Schutzhelm. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme verblieb die Straße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.