Königsfragen Königspaar in Rönkhausen: So tickt das Ehepaar Hoppe

Rönkhausen. Am Wochenende hätte das Königspaar Christian und Claudia Hoppe in Rönkhausen Schützenfest gefeiert. Was sich die beiden nun wünschen:

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Amtszeit der Königspaare verlängert sich um ein Jahr. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen. Heute: Christian und Claudia Hoppe von der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Rönkhausen.

Wo kann man in Rönkhausen am gemütlichsten Bier trinken?

Gemütlicher Treffpunkt zum Essen und Trinken in Rönkhausen ist das Restaurant „Im stillen Winkel“. Bei gutem Wetter lockt dort sogar der Biergarten.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Rönkhausen?

Unterhalb des Oberbeckens befindet sich der Aussichtspunkt „Einsame Birke“. Von der versteckt liegenden Bank ist der Blick frei über Rönkhausen und die Glinge.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Rönkhausen der schönste Moment?

Der schönste Moment am Schützenfest-Wochenende ist, wenn am Schützenfest-Montag der Vogel nach einem spannenden Vogelschießen mit vielen Bewerbern fällt. Dann steht das ganze Dorf Kopf und freut sich mit dem Königspaar.

Welches Event in Rönkhausen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Highlights im Jahr sind das Runkelfest am 31. Oktober, die Karnevalseröffnung im November, der neu etablierte Frauenkarneval einige Wochen vor Karneval, die große Prunksitzung am Karnevalssonntag und nicht zu vergessen das Sportfest für Jung und Alt im Sommer. Viele engagierte Rönkser tragen zum Gelingen dieser Feste bei.

Über die Bruderschaft Die Schützenbruderschaft St. Antonius Rönkhausen wurde im Jahr 1892 gegründet und hat heute etwa 575 Mitglieder. Neben Christian und Claudia Hoppe regiert das Kaiserpaar Erhard und Petra Albers.

Welches Dorfklischee trifft auf Rönkhausen überhaupt nicht zu?

Dass Rönkhauser und Lenhauser überhaupt nicht miteinander können.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Wir hoffen, dass die Mediziner die Pandemie schnellstmöglich in den Griff bekommen. Nur so kann ein ausgelassenes und sorgenfreies Schützenfest, wie es vor Corona gefeiert wurde, stattfinden.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Schützenfest-Montag war bislang der schönste Tag. Der ergreifendste Moment war der Einzug in die Schützenhalle mit anschließender Proklamation. Die gute Stimmung bei dem ausgedehnten Frühschoppen verdanken wir dem Spielmannszug Rönkhausen, der Blasmusik Saalhausen und den Rönkhauser Schützenfestgängern.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wir freuen uns besonders auf den Schützenfest-Sonntag. Dann werden wir mit unserem Hofstaat bei hoffentlich gutem Wetter im Festzug marschieren und anschließend die Halle zum Toben bringen.

Was war in Rönkhausen vor 20 Jahren schlechter als heute?

Seit mehr als 20 Jahren ist in Rönkhauen der Festzug am Montag abgeschafft. Früher wurden unter Hochdruck Kleider und Anzüge gekauft. Das verursachte viel Hektik und die Stimmung litt darunter. Heute wird nach der Proklamation ungezwungen gefeiert. Das neue Königspaar kann die neu errungene Würde in Ruhe genießen und mit ganz Rönkhausen ausgelassen feiern. Durch diese Erleichterung stehen jedes Jahr viele Bewerber unter der Vogelstange.

Wofür lohnt es sich, in Rönkhausen zu kämpfen?

Auch in Rönkhausen gibt es viele begeisterte Radfahrer. Leider fehlen ein paar Kilometer Radweg zwischen Rönkhausen und Lenhausen auf der Lenneroute, die unbedingt ausgebaut werden müssen. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.