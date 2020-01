Attendorn. Fassaden- und Hofflächenprogramm in Attendorn läuft ab dem 15. Januar. Beratungsgespräch mit Drolshagener Experten. Wer und was gefördert wird.

Attendorn: Subventionen für Hauseigentümer in der Innenstadt

Ulrich Hilchenbach kommt immer wieder gerne nach Attendorn. In nächster Zeit wird der Architekt im Ruhestand regelmäßig in die Hansestadt fahren. Denn der Drolshagener führt ab nächste Woche im Rathaus Beratungsgespräche für das neue Fassaden- und Hofflächenprogramm durch. Bereits bei der Infoveranstaltung am Mittwoch war der Fachmann ein gefragter Gesprächspartner für dieses „tolle Programm“. Im Fördertopf stehen für private Haus- und Grundstücksbesitzer im Bereich der Innenstadt 120.000 Euro zur Verfügung. Unterstützt wird die Stadt vom Land NRW und dem Bund. Das Fassaden- und Hofflächenprogramm läuft vom 15. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Mit dem Förderprogramm, so Beigeordneter Carsten Graumann, soll die Innenstadt weiter aufgewertet werden. In den Förderrichtlinien heißt es dazu: „Das Erscheinungsbild (…) kann nur verbessert werden, wenn neben der Aufwertung des öffentlichen Raumes auch die Aufwertung der privaten Bausubstanz erfolgt. Durch das Fassaden- und Hofflächenprogramm unterstützt die Hansestadt das Engagement Attendorner Bürger, die ihre Fassaden, Vorbereiche und Hofflächen aufwerten bzw. gestalten wollen und damit zur Qualifizierung des gesamten Standortes Innenstadt beitragen.“ Im Auftrag der Stadt Attendorn haben sich Fachleute eines Dortmunder Büros die in Frage kommenden Gebäudefassaden angeschaut. Das Ergebnis: Bei zwei Prozent (Substanz) bzw. sieben Prozent (Gestalt) haben sie starke Mängel festgestellt. Mängelfrei sind 75 Prozent (Substanz) und 52 Prozent (Gestalt) der Fassaden.

Wer wird gefördert?

Öffentliche Zuschüsse aus dem Fördertopf gibt es nur für private bauliche Maßnahmen in der Innenstadt. Dazu gehören die Altstadt innerhalb der Wälle und die weiter gefassten Bereiche des Innenstadtentwicklungskonzeptes (IEK). Grundvoraussetzungen für eine Förderung sind u.a.: die Arbeiten haben noch nicht begonnen, es handelt sich nicht um ein Denkmal, es gibt keine Mieterhöhung, das Gebäude ist mindestens 30 Jahre alt, die Bauausführung muss ein Fachbetrieb übernehmen. Bedingungen für eine Förderung sind auch ein Beratungsgespräch und das Einholen von bis zu drei Angeboten.

Kreis Olpe Förderrichtlinien Die Förderrichtlinien für das Fassaden- und Hofflächenprogramm entsprechen der neuen Gestaltungssatzung „Altstadt Attendorn“ aus dem November. Hier ist geregelt, wie alle Grundstücke und Gebäude in den drei Teilbereichen Hauptstraßen und Plätze, Nebenstraßen sowie Wälle gestaltet werden dürfen.

Was ist förderfähig?

Gefördert wird u.a. die Restaurierung von Fassaden inklusive Reinigung, die Freilegung/Wiederherstellung historischer Fassaden oder die Restaurierung bedeutender Teile davon. Anträge können auch gestellt werden für die Entsiegelung von privaten Hofflächen, die Sanierung ortsbildprägender Natursteinmauern, das Pflanzen von Hecken zur Einfriedung oder die Umbauung von Mülltonnen-Einstellplätzen. Fördermittel gibt es zudem für den ersatzlosen Rückbau bzw. die Anbringung neuer Werbeanlagen.

Was ist nicht förderfähig?

Kein Geld aus dem Fördertopf gibt es für Maßnahmen zur energetischen Sanierung, für Eigenleistungen oder die Neuerrichtung von Stellplätzen. Auch dürfen keine umweltschädigenden Materialien wie Tropenholz verwendet werden.

Wie viel wird gefördert?

Im Gestaltungsbereich der Altstadtsatzung werden private Projekte bis maximal 8.000 Euro, innerhalb des IEK mit maximal 5.000 Euro gefördert. Bei Verbesserungen von Werbeanlagen/Mülltonnenplätzen gibt es bis zu 2.500 Euro aus dem Fördertopf. Insgesamt stehen 120.000 Euro zur Verfügung. Die Zahlung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnung.

Anträge und Beratung

Ab dem 15. Januar bietet die Stadt mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr im Raum 104 des Rathauses eine Sprechstunde zum Fassaden- und Hofprogramm an. Hier steht Ulrich Hilchenbach für Beratungsgespräche und die Bearbeitung von Förderanträgen zur Verfügung. Telefonisch ist er unter Tel. 0151/28179138 erreichbar, per Mail unter: hilchenbach@architekt-hilchenbach.de. Antragsformulare gibt es unter: www.attendorn-innenstadt2022.de