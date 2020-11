Lutz Schmelter, in dritter Generation Chef des Holz verarbeitenden Unternehmens Josef Schmelter GmbH, bringt es zum Thema „Sägerklage gegen NRW“ mit einem Satz auf den Punkt: „Die Rechtslage ist sehr komplex.“ Dem ehemaligen Rundholzsäger, der sich 2016 vom Traditionssägewerk in Saalhausen verabschiedete und heute in Oedingen erfolgreich auf die Bearbeitung u. a. von Konstruktionsvollholz für die Bauindustrie setzt, weiß, wovon er redet: Von einer Klage vor Gericht, bei der es um viel Geld geht. Genauer gesagt um über 183 Millionen Euro, die 32 Sägewerker, darunter mehrere aus dem Kreis Olpe, vom Land NRW haben möchten. Geld, so der Inhalt der Klage, um dass das Land die Sägewerker unrechtmäßig gebracht habe. Der Landesbetrieb Wald und Holz habe beim Rundholzverkauf ein Kartell, also eine Markt bestimmende Position zu Ungunsten der Säger ausgenutzt.

Schmelter weiß, dass das Thema Emotionen weckt. Denn im Klageboot des Landes könnten plötzlich auch die heimischen Waldbauern sitzen, deren Fichten jahrzehntelang über dieses angebliche Kartell zu teuer an die Säger verkauft worden sein soll. Die Nervenstränge der Waldbauern sind nach mehreren Borkenkäferjahren ohnehin schon zum Bersten gespannt und sie wollen von einer Klage nichts hören. Dem Wunsch der Sägewerker, das Thema juristisch-nüchtern anzugehen, steht blanke Wut entgegen.

Kein Prozessrisiko

Einer der mitklagenden Säger aus dem Kreis Olpe ist neben Schmelter und dem Unternehmen Kirchhoff auch Peter Vente, Seniorchef von Vente-Holz in Finnentrop und über 50 Jahre im Geschäft. Er sagt, dass sich sein Unternehmen zwar schwer damit getan hätte, der Klage beizutreten. Er sagt aber auch, dass die Sägeunternehmen jahrzehntelang proportional viel für das Rundholz hätten investieren müssen: „Wenn 75 Prozent des Budgets nur für den Holzkauf draufgeht, bleibt neben den Löhnen und der Instandhaltung des Betriebes zu wenig übrig.“ Und wenn ein Betrieb 60 bis 70 Prozent nur von den Landesverkäufern habe nehmen müssen, „dann ist man abhängig.“ Es sei nicht verwunderlich, dass viele Sägewerke hätten aufgeben müssen. Und es sei auch nicht überraschend, dass sich fast alle Betriebe der Region der Millionenklage angeschlossen hätten. „Auch unser Branchenverband hat es empfohlen.“ Ein Prozessrisiko gebe es nicht. Das stimmt: Denn der Prozesskosten-Finanzierer Burford Capital aus den USA hat das Verfahren an sich gezogen, trägt alle Kosten und erhält nur Provision, wenn die von ihm beauftragte Anwalts-Kanzlei Geld heraus holt.

Zurück von der internationalen Bühne mitten in die heimischen Wälder, wo sich Ferdinand Funke (Finnentrop), selbst Waldbauer und stellv. Vorsitzender des Waldbauernverbandes NRW, bestens mit dem Thema auskennt: „Aus Südwestfalen macht der Großteil der Sägewerker mit.“ Der beauftragten Anwaltskanzlei lägen vermutlich sämtliche Rechnungen aller Klageteilnehmer von 2005 bis 2019 vor. Funke: „Ich gehe davon aus, dass das Land den Waldbauern den Streit verkünden wird“ und sie so in die Klage mit hereinhole.

Waldholz Sauerland

Funke gehörte zwar zu denen, die frühzeitig versuchten, die Holzvermarktung in privatwirtschaftliche Hände zu verlagern, indem er sich für die privatwirtschaftliche „Waldholz Sauerland GmbH“ stark machte. Aber: „Das war nicht im Sinne des Landesbetriebes. Die hätten lieber weiterhin die Rundholzvermarktung komplett an sich gezogen.“ Rund 60 Prozent der heimischen Waldbauern hätten auch nach der Gründung von „Waldholz Sauerland“ weiterhin über den Landesbetrieb vermarktet. Mittlerweile habe sich das Kräfteverhältnis zu Gunsten von Waldholz Sauerland gedreht. Jenseits aller Nüchternheit weiß Funke bilanzierend allerdings auch: „Die Wut der Waldbauern auf die Säger ist erheblich.“

Fred Josef Hansen (Kirchhundem), war NRW-Landesbediensteter, ist Kommunalpolitiker und Landesvorsitzender der Gewerkschaft „Bund Deutscher Forstleute NRW“. Er glaubt nicht an eine Sieges-Chance der Sägeindustrie und steht der Klage sehr kritisch gegenüber: „Diese Klage ist unter aller Sau. Es hat nirgendwo so marktkonforme Holzpreise gegeben wie in NRW.“ Den Klägern dürfte es schwer fallen, einen Schaden nachzuweisen: „Ich gehe davon aus, dass das Land den Prozess gewinnt.“

Für Lutz Schmelter und seine Kollegen steht die endgültige Klärung im Vordergrund: „Die Rechtslage muss von den Richtern geklärt werden, damit endlich alle Beteiligten endgültig Klarheit haben.“

Hartmut Schauerte: Nicht als Behörde privatwirtschaftliche Aufgaben übernehmen

Der Mann, der viele Jahre in NRW, später in Berlin an politisch vorderster Front, Verantwortung unter anderem für die mittelständische Wirtschaft trug, ist Hartmut Schauerte (76) aus Kirchhundem-Flape – ganz nebenbei Hobby-Waldbauer und Rechtsanwalt im Ruhestand. Er kennt den Hintergrund der seit fast zwei Jahrzehnten schwelenden unendlichen Geschichte von Anfang an, machte als einer der ersten in NRW darauf aufmerksam, dass das, was die Förster landauf, landab für die Waldbauern taten, gegen das geltende Recht der Europäischen Union verstoßen könne. Tenor: Eine Landesregierung könne nicht mit einer eigenen Behörde wie dem Landesbetrieb Wald und Holz privatwirtschaftliche Aufgaben wie die Rundholzvermarktung übernehmen.

Ex-Mdl, MdB und Staatsekretär: Hartmut Schauerte (CDU) aus Kirchhundem. Foto: Helge Landmann

Schauerte heute: „Es hat entschieden zu lange gedauert, bis die jeweiligen Umweltministerien, ob nun unter Eckhard Uhlenberg oder Johannes Remmel, darauf reagiert haben. Sie waren beide lange Zeit taub auf dem Ohr.“ Die jetzt eskalierende juristische Auseinandersetzung lässt Schauerte nicht kalt: „Ich bin sehr unglücklich über diese Klage.“ Allerdings sagt Schauerte auch: „Ich glaube, dass diese Klage, zumindest was die Höhe der Forderung angeht, geringe Aussichten auf Erfolg hat. Das ist übertrieben scharf gestellt, eine Drohkulisse.“

Für die teilweise hochkochende Verzweiflung der Waldbauern hat Schauerte Verständnis: „Man muss sich vor Augen führen, dass ein Waldbauer vor der Borkenkäferplage bis zu 70 Euro, Fäll- und Transportkosten zum Waldweg abgezogen, erlösen konnte. Das sind heute mitunter nur noch knapp zehn Euro.“ Die gesamte Branche sei gebeutelt wie kaum eine andere.