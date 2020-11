Olpe/Kirchhundem. Zehn weitere Mietwohnungen sollen in dem Wohnkomplex an der Westfälischen Straße in Olpe entstehen. Investition: rund drei Millionen Euro.

Dem gerade erst fertiggestellten Wohnkomplex an der Westfälischen Straße 93 in Olpe wird bald ein „Zwilling“ zur Seite gestellt. Würden die Mehrfamilienhäuser noch ein Stück weit mehr in den Himmel ragen, hätten sie in der Kreisstadt vermutlich schnell ihren Spitznamen weg: „Twin Towers“.

Für das Kirchhundemer Familienunternehmen Lothar und Marco Dornbach wird das Gesamtprojekt mit dem 2. Bauabschnitt zu einer drei Millionen Euro-Investition: „Alles in allem, mit dem Grundstückskauf, wird es wohl darauf hinauslaufen“, sagt Seniorchef Lothar Dornbach.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geschichte beginnt 2019

Begonnen hatte die Geschichte, an deren Ende 20 neue Eigentums- und Mietwohnungen entstanden sein werden, im Sommer 2019: „Damals haben wir das rund 1500 Quadratmeter große Grundstück von der Eigentümerin, einer älteren Dame gekauft, die im Nachbarhaus unseres Neubauprojektes wohnen bleiben wollte“, blickt Marco Dornbach auf die Entstehungsgeschichte des Millionenprojekts zurück. Nachdem die Seniorin vor wenigen Monaten verstarb, kauften die Dornbachs auch das alte Wohnhaus samt dem rund 500 Quadratmeter großen Grundstück und setzen jetzt die Idee des Zwillingsbaus um.

Einer der Zwillingsbauten in der Westfälischen Straße ist bezugsfertig, das alte Wohnhaus daneben wird abgerissen, dann beginnt der Bau des zweiten Zwillings. Foto: Josef Schmidt / WP

„Die beiden Mehrfamilienhäuser werden exakt baugleich sein. Jeder Komplex hält also zehn Wohnungen bereit“, so Architekt Florian Hahnl.

Nahe der Villa Heuel

Die Zwillings-Gebäude, die sich gestalterisch an die nahe gelegene und denkmalgeschützte Villa Heuel anlehnen, haben jeweils ein Untergeschoss, zwei Vollgeschosse und ein sogenanntes Staffelgeschoss, das eine Penthousewohnung beherbergt.

Gewisse Details sind bei den Zwillingen dann allerdings doch unterschiedlich: Während die Penthousewohnung des bereits fertiggestellten Wohnkomplexes als eine 145 Quadratmeter-Wohnung verkauft worden sei, könne die Penthousewohnung des neuen Komplexes auch geteilt werden: „Das kann auf Wunsch in der Planung berücksichtigt werden“, so Architekt Hahnl. Zweiter Unterschied: „Von den zehn bereits bezugsfertigen Einheiten haben wir acht als Eigentumswohnungen verkauft, nur zwei bleiben Mietobjekte. Im zweiten Gebäude, so ist geplant, sollen ausschließlich Mietwohnungen entstehen“, sagt Lothar Dornbach.

Vorteil des baugleichen Projektes: Bauherr, Architekt und Handwerksbetriebe bleiben für den zweiten Neubau an Bord. Wobei die kurze Bauzeit von zehn Monaten schwer zu toppen sein dürfte: „Im Dezember soll das alte Bestandsgebäude abgerissen werden“, plant Hahnl, „im Februar soll es mit dem Neubau losgehen, so dass wir Ende 2021, Anfang 2022 fertig sein können.“

>>> WOHNUNGEN VON 55 BIS 145 QUADRATMETERN