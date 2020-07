Kirchhundemer Grünen setzen auf Bürgermeister Reinéry

Kirchhundem. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstützt bei der Bürgermeisterwahl am 13. September den amtierenden Rathauschef Andreas Reinéry.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unterstützt bei der Bürgermeisterwahl am 13. September den amtierenden Rathauschef Andreas Reinéry „Wir wollen die gute und zukunftsweisende Arbeit von Andreas Reinéry noch weitere fünf Jahre im Rathaus sehen,“ so Spitzenkandidatin Anne Szymzcak in einer Pressemitteilung.

Reinérys Erfolge

Gemeinsame Ziele seien vor allem die Unterstützung erneuerbarer Energien in der Gemeinde Kirchhundem und die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde. In den letzten sechs Jahre sei die Zusammenarbeit stets ergebnisorientiert und sachlich verlaufen. „Die Erfolge des Bürgermeisters sind nicht von der Hand zu weisen,“ sagt Mike Warnecke, Kandidat der Grünen auf Platz zwei. So habe der Bürgermeister die Gemeinde aus der Haushaltssicherung geführt und der Verwaltung und Politik mit IKEK und INSEK innovative Fördermöglichkeiten an die Hand gegeben. Diese ermöglichen eine Weiterentwicklung der Gemeinde, wie beispielhaft zu sehen an den laufenden Arbeiten am Schrabbenhof in Silberg.

Viele Projekte

Potenzial zur Weiterentwicklung sehen die Grünen in Kirchhundem noch in Projekten wie dem leerstehenden Josef-Gockeln Haus oder dem fortschreitenden demographischen Wandel. Hier setzen sie auf konstruktive Gespräche nach der Wahl und über Parteigrenzen hinweg.

Der Landratskandidat der Grünen im Kreis Olpe, Fred Josef Hansen, freut sich als Kirchhundemer besonders über die Unterstützung für den Bürgermeister und begrüßt vor allem das Durchhaltevermögen von Andreas Reinéry. „Er setzt sich mit Herzblut für unsere Gemeinde und die Bürger ein. So einen Bürgermeister können wir für weitere fünf Jahre unterstützen.“