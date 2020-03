Kirchhundem: Vandalismus rund um die Sekundarschule

Kirchhundem. Auf dem Schulhof der Sekundarschule in Kirchhundem haben Unbekannte des Zaun und einige Mülleimer beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter gegen 0.20 Uhr den Zaun vor der Sekundarschule in Kirchhundem beschädigt, wie die Polizei berichtet. Zudem rissen sie auf dem Schulhof eine Mülltonne aus einer Halterung und kippten weitere Mülltonnen um, so dass sich der Inhalt auf dem Schulgelände verteilte. Dabei wurde eine Mülltonne beschädigt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.