Kirchhundem: Nur noch drei statt sechs Sportplätze geplant

Wird in der Gemeinde Kirchhundem demnächst nur noch auf drei statt sechs Sportplätzen Vereinsfußball gespielt? Gut möglich, wenn die Empfehlungen des aktuellen Sportentwicklungsplans umgesetzt werden sollten. Demnach sollen nur noch die Plätze in Heinsberg, Kirchhundem und Rahrbach auf Dauer erhalten werden. Der Abschlussbericht der Sportentwicklungsplanung wurde jetzt im Sportausschuss der Gemeinde vorgestellt. Darin geht es aber nicht nur um den Fußballsport, sondern um Sport und Bewegung im weitesten Sinne.

Die Gemeinde Kirchhundem hatte das Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung in Stuttgart damit beauftragt, eine Sportentwicklungsplanung für das gesamte Gemeindegebiet zu erstellen. Dazu wurden die bestehenden Angebots- und Organisationsstrukturen hinterfragt und im Dialog mit Bürgern, Vereinen, Schulen, der Politik und weiteren Akteuren aus dem Bereich Sport und Bewegung Verbesserungsmöglichkeiten ausgearbeitet. In einer Bestandsaufnahme wurden die Grundlagendaten, darunter auch die tatsächlichen Nutzungszeiten der Sportstätten, analysiert und der Bedarf von Schulen und Sportvereinen in den Blick genommen. Auf Grundlage dieser Infos und Analysen wurden in mehreren Sitzungen und in einem Workshop zusammen mit den Schulen, den Vereinen, der Politik und der Verwaltung Ziele und Empfehlungen zur Sportentwicklung in der Gemeinde Kirchhundem herausgearbeitet.

Sportplätze

Die Planungsgruppe spricht sich dafür aus, die Anzahl der Sportplätze in Kirchhundem zu reduzieren und an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die verbleibenden Standorte sollen saniert und aufgewertet werden. Standorte, die nicht mehr für den vereinsorganisierten Fußballsport benötigt werden, sollen zu Freizeitsportanlagen (z.B. Multifunktionsspielfelder, generationsübergreifende Sportmöglichkeiten etc.) umgewidmet werden. Nach Auswertung der Basisdaten (u. a. Anzahl Mannschaften, Trainingsbedarf, Anzahl Kinder und Jugendliche, Anzahl und Entwicklung Mitglieder, Schulstandort, Entfernung und notwendige Sanierungskosten) zeigt sich, dass die Sportplätze in Kirchhundem, Heinsberg und Rahrbach erhalten und saniert werden sollten. Die weiteren Sportplätze (Brachthausen, Albaum, Oberhundem) sollen zunächst ebenfalls erhalten bleiben, jedoch nicht mehr saniert werden.

Freizeitsportanlagen

In jedem Ortsteil in Kirchhundem sollen multifunktional nutzbare Freizeitsportmöglichkeiten für vereinsungebundenes Sporttreiben vorhanden sein. Ergänzend zum vorhandenen Bestand sollen die vorhandenen Sportmöglichkeiten bei Bedarf möglichst multifunktional erweitert werden und die nicht mehr benötigten Plätze zu Freizeitsportanlagen umgebaut werden. „Ein gutes Beispiel hierfür ist die geplante Entwicklung in Hofolpe, das bestehende, nicht mehr benötigte Großspielfeld zugunsten eines kleineren Multifunktionsspielfeldes zurück zu bauen. Dieses Beispiel kann auch für andere Ortsteile eine bedarfsorientierte und zukunftsweisende Entwicklungsperspektive darstellen“, so Wolfgang Schabert vom Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung. Auch ein Bikepark in der Gemeinde und die Optimierung des Radwegenetzes wären wünschenswert.

Sporthallen

Bei den Hallen besteht aus Sicht der Planungsgruppe kaum Handlungsbedarf. Im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Hallenkapazitäten sowohl für den Schulsport als auch für den Vereinssport bewertet die Planungsgruppe die Situation als sehr gut. Die Qualität der Sporthallen wird - mit Ausnahme der Turnhalle in Oberhundem - als sehr gut bewertet. Für die Sanierung der Oberhundemer Halle hat die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für die Jahre 2020 und 2021 beantragt. Bürgermeister Björn Jarosz dazu: „Die Turnhalle wird stark genutzt, es wäre toll, wenn wir die Förderung für die Sanierung 2021 bekommen würden.“

Vereinsorganisation

Zukünftig werden die Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde einen steigenden Anteil an der Bevölkerung ausmachen. Auch die Sportvereine müssen auf diese Veränderung reagieren und entsprechende Angebote für Ältere bereitstellen.

Damit Jugendliche den Sportvereinen mit zunehmendem Alter nicht den Rücken kehren, sollten die Sportvereine verstärkte Trendsportangebote machen. Und auch die Familienfreundlichkeit soll besser werden, zum Beispiel durch eine Kinderbetreuung während der Trainingszeiten. Weitere Empfehlungen: Berufung eines Ehrenamtsbeauftragten bei der Gemeinde, der die Vereine in vereinsübergreifenden Angelegenheiten unterstützt und die Wiedereinführung einer Ehrung für erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler.

Nur Empfehlungen

Mehrfach wird in dem Bericht betont, dass es sich bei allen Vorschlägen lediglich um Empfehlungen handelt. Welche davon wie umgesetzt werden, muss noch in der Gemeinde mit allen Akteuren und dem Gemeindesportverband diskutiert und entschieden werden. Bürgermeister Jarosz: „Die eigentliche Arbeit fängt für uns in der Gemeinde jetzt erst an.“