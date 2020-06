Kirchhundem: Motorradfahrer verbremst sich und stürzt

Kirchhundem. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der L 711 zwischen Kirchhundem und Olpe verletzt worden. Er verbremste sich und stürzte.

Durch einen Sturz auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ist ein Motorradfahrer am Freitag leicht verletzt worden. Der 32-Jährige war nach Polizeiangaben am Engelsberg unterwegs, als er offenbar wegen eines fehlerhaften Bremsmanövers auf der abfallenden Straße in einer Rechtskurve zu Fall kam.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen konnte. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden. Die Feuerwehr Olpe nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.