Kirchhundem: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kirchhundem. Bei einem Unfall in der Nähe des Rhein-Weser-Turms in Kirchhundem ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er kollidierte mit einem Auto.

Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Kirchhundem am Sonntag. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 38-Jährige aus Wuppertal auf der L 553 vom Rhein-Weser-Turm aus in Richtung Oberhundem, als er nach Polizeiangaben aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Dortmund blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.