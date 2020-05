Die Polizei sucht Graffitisprayer, die seit einer Woche in Kirchhundem unterwegs sind (Symbolbild).

Polizei Kirchhundem: Graffiti an Gebäuden und Plakatwänden entdeckt

Kirchhundem. Offenbar drei Graffitisprayer sind seit Sonntag immer wieder an verschiedenen Orten in Kirchhundem aktiv geworden. Die Polizei sucht nach ihnen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter durch Graffiti Sachschäden an verschiedenen Orten in Kirchhundem angerichtet. Unter anderem besprühten sie Verteilerkästen und Plakatwände, berichtet die Polizei Olpe.

Im Verlauf der Woche kamen weitere Graffitis an Gebäuden hinzu. Die Sprayer hinterließen die Kürzel „NANI“, „T.B.A.P“ und „Silver“. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.