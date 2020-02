Kirchhundem. Eine brennende Gartenhütte beschäftigte in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr in Kirchhundem. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Kirchhundem: Gartenhütte wird in der Nacht Raub der Flammen

Zu einem Gartenhüttenbrand am Flaper Schulweg wurde die Feuerwehr aus Kirchhundem in der Nacht zu Samstag gerufen. Gegen 2.30 Uhr kam der Einsatzbefehl der Leitstelle. Beim Eintreffen stand die fünf mal vier Meter große Hütte bereits im Vollbrand, so Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Beckmann.

30 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Mit mehreren Löschangriffen von außen sowie einem Innenangriff löschten die Einsatzkräfte das Feuer ab. Rund 30 Brandbekämpfer der Feuerwehr waren im Einsatz, unterstützt vom DRK Kirchhundem. Zur Brandursache konnten Feuerwehr und Polizei noch keine Aussage machen. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Stromausfall im Wohnhaus

Der 55-jährige Hausbesitzer erklärte im Gespräch, noch einige Stunden zuvor sei in der ausgebauten Hütte gefeiert worden. Nachdem er im Wohnhaus einen Stromausfall bemerkt hatte, jedoch keine Ursache finden konnte, schaute er in der Gartenhütte nach. „Als ich die Tür öffnete drang mir schon starker Rauch entgegen. Als dann Sauerstoff in die Hütte kam, schlugen ganz schnell die Flammen hoch“, so der Hausbesitzer. Mit Feuerlöschern versuchte er selbst noch zu löschen. Da dies aber zu gefährlich war, zog ihn sein Sohn von der Hütte weg. Die herbeigerufene Feuerwehr übernahm daraufhin die erfolgreiche Brandbekämpfung. Sie konnte aber nicht verhindern, dass die mit sehr viel Arbeit eingerichtete Hütte stark zerstört wurde.