Kirchhundem: Das ist der neue Mann bei Mennekes

Kirchhundem Die Firma Mennekes in Kirchhundem bekommt im August mit Stephan Kamps einen neuen Geschäftsführer. Er bringt große Erfahrung mit.

Der Kirchhundemer Steckerspezialist Mennekes, Hersteller von Industriesteckvorrichtungen und Produkten im Bereich Elektromobilität, bekommt im Sommer mit Stephan Kamps einen neuen Geschäftsführer. Der 51-Jährige ist Diplom-Maschinenbauingenieur und Diplom-Wirtschaftsingenieur und soll ab 1. August 2024 den Bereich Business Unit Industry bei Mennekes leiten. Er verfügt über langjährige Berufs- und Führungserfahrung in technologischen Unternehmen. Zuletzt arbeitete Kamps als Global Vice President Operations Excellence bei einem internationalen Markt- und Technologieführer für Verbindungstechnik. Das teilte das Unternehmen Mennekes am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

„Mit Stephan Kamps gewinnen wir einen kompetenten und engagierten Geschäftsführer für unser Mennekes Team, der mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit hervorragend zu Mennekes und in den Bereich Industry passt“, sagt Christopher Mennekes, geschäftsführender Gesellschafter. „Wir sind uns sicher, gemeinsam mit Herrn Kamps den weltweiten Erfolg unseres Kerngeschäfts Industriesteckvorrichtungen in den nächsten Jahren weiter ausbauen zu können.“

Stephan Kamps folgt auf Dr. Marcus Kind, der das Unternehmen Ende März - wie schon vor längerer Zeit vereinbart - verlässt. „Ich bin Dr. Marcus Kind sehr dankbar für sein Engagement und seine Ideen. Er hat sich mit seiner ruhigen und besonnenen Art um unser Unternehmen verdient gemacht. Gemeinsam mit seinen Teams konnte der wirtschaftliche Erfolg unseres Industriegeschäfts kontinuierlich gesteigert werden“, so Christopher Mennekes.

Vier Geschäftsführer

Mit dem Eintritt von Stephan Kamps ist das Geschäftsführer-Quartett ab August wieder komplett. Geschäftsführer sind derzeit Christopher Mennekes, Christoph Epe, Dr. Marcus Kind (scheidet Ende März aus) und Volker Lazzaro, stellvertretende Geschäftsführer sind Jürgen Bechtel und Dietmar Spurk. ebe

