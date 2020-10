Lennestadt/Kirchhundem. Ohne Führerschein verursachte ein Kirchhundemer mit seinem Quad einen Unfall. Am Donnerstag war der 56-Jährige am Gericht Lennestadt angeklagt.

Bereits dreimal war der 56-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorbestraft. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, am 16. April dieses Jahres erneut mit seinem Quad im Bereich Schwartmecke zu fahren. Dabei hätte die Fahrt des Kirchhundemers böse enden können. Er selbst überschlug sich mit seinem Gefährt, einen 84-Jährigen am Fahrbahnrand hätte er um Haaresbreite überrollt.

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis war der 56-Jährige, der seit 2009 keinen Führerschein mehr besitzt, am Donnerstag im Amtsgericht Lennestadt angeklagt. Um 16.30 Uhr hatte er am 16. April mit seinem Quad die Josef-Schmelzer-Straße befahren. „Aufgrund seiner geistigen und körperlichen Mängel war er in einem fahruntüchtigen Zustand. Er ist halbseitig gelähmt. Beim Verstellen des Spiegels geriet er auf die Fahrbahnmitte und kollidierte dort mit einem Lkw“, so Rechtsreferendar Marian Weller als Vertreter der Staatsanwaltschaft in der Anklage. Es entstand 2500 Euro Schaden.

Ungebremst auf Lkw zu

„Ich kam mit dem Quad aus dem Wald. Normalerweise fahre ich nicht mit dem Ding über die Straße. Ich wollte über Schwartmecke beim Schreiner vorbeifahren, Schrauben holen und zu Hause basteln. Ich habe den Spiegel eingestellt und um den Fußgänger nicht zu gefährden bin ich auf die Fahrbahnmitte und habe den Holz-Lkw gestreift. Dann habe ich mich mit dem Quad überschlagen. Das ist jetzt Schrott“, sagte der Kirchhundemer. „Sie dürfen doch nicht mehr fahren“, betonte Richter Edgar Tiggemann. „Ja, ich weiß, aber das ist das einzige Ding, mit dem ich noch aus der Bude komme“, meinte der Angeklagte. Zum Einwurf des Richters, dass er doch linksseitig gelähmt sei, sagte der Angeklagte: „Ich mache alles mit rechts.“ Im Übrigen fahre er mit dem Quad fast ausschließlich im Wald. „Um im Wald zu fahren, brauchen Sie aber auch eine Fahrerlaubnis. Das ist ja nicht Ihr Privatwald“, so Richter Tiggemann.

Geldbuße an Kreisverkehrswacht Die 480 Euro Geldbuße kann der Angeklagte in Raten bezahlen. Zahlungsempfänger ist die Kreisverkehrswacht. Zudem ist die Straßenverkehrsbehörde laut Urteil angewiesen, dem 56-Jährigen vor Ablauf von einem Jahr keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Richter Tiggemann ordnete einen Bewährungshelfer für den 56-Jährigen an. Er soll unter anderem auch darauf achten, dass er nicht wieder Quad fährt.

„Der ist kerzengerade mitten über die Straße ungebremst auf meinen Lkw zugefahren. Zum Glück hat er ihn an der Seite erwischt, wenn das frontal gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er das überlebt hätte“, sagte der Lkw-Fahrer (53). Und: „Ich bin angehalten. Wäre ich weitergefahren, wäre der Rentner umgekommen.“ Nachdem sich das Quad überschlagen hatte, habe der 56-Jährige zunächst regungslos da gelegen: „Als er wieder zu sich kam, sagte er, dass er keine Polizei haben wollte.“

Rentner hat viel Glück

„Er fuhr ganz knapp an mir vorbei. Der hätte mich fast überfahren“, berichtete der 84-Jährige. Es kämen permanent Anrufe, dass der Kirchhundemer mit seinem Quad fahre, so ein Polizeibeamter: „Ross und Reiter werden aber nicht genannt. Das sind anonyme Hinweise. Die Kollegen haben ihn fahrenderweise noch nicht angetroffen.“

Für die Staatsanwaltschaft plädierte Marian Weller auf 2600 Euro Geldstrafe: „Er zeigt nicht die Einsicht, was für Gefahren er hervorruft. Das ist gerade noch einmal gut gegangen.“ Im letzten Wort meinte der Angeklagte: „Es tut mir leid, was da passiert ist. Quad fahren werde ich nicht mehr. Das steht schon mal fest.“ Doch sein allerletzter Satz ließ dann doch aufhorchen, als er den Richter fragte: „Wie kann ich denn wohl wieder an eine Fahrerlaubnis kommen?“

Für Richter Tiggemann war das Ende der Fahnenstange erreicht. Eine Geldstrafe komme nicht mehr in Frage. Er verurteilte den 56-Jährigen zu drei Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung und 480 Euro Geldbuße. „Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Er zeigt hier überhaupt keine Einsicht“, sagte der Richter, der dem Angeklagten unmissverständlich mit auf den Weg gab, dass jetzt Endstation sei mit dem Quad-Fahren: „Wenn Sie noch einmal im Straßenverkehr erwischt werden, droht Vollzug.“ Der ohne Verteidiger vor Gericht erschienene 56-Jährige akzeptierte das Urteil.